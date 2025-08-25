Vara: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING

Defekt: RAM-LED lyser oavsett vilka minnen jag monterar, visar ingen bild på skärmen. Har inte gjort något vidare felsökning än så. Endast testat med en Ryzen 5 5600X. Någon annan skicklig användare kanske kan få liv i det. Annars i nyskick utan synliga defekter eller annat. Suttit i en helt vanlig speldator.

Säljs utan kvitto, hämtas i Oskarshamn eller skickas mot postens tabeller. Jag avgör vem som får köpa varan, när var och hur.

