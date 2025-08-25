Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

ASUS ROG STRIX X470-F GAMING (Defekt?)

ASUS ROG STRIX X470-F GAMING (Defekt?)

Vara: ASUS ROG STRIX X470-F GAMING

Defekt: RAM-LED lyser oavsett vilka minnen jag monterar, visar ingen bild på skärmen. Har inte gjort något vidare felsökning än så. Endast testat med en Ryzen 5 5600X. Någon annan skicklig användare kanske kan få liv i det. Annars i nyskick utan synliga defekter eller annat. Suttit i en helt vanlig speldator.

Säljs utan kvitto, hämtas i Oskarshamn eller skickas mot postens tabeller. Jag avgör vem som får köpa varan, när var och hur.

Hade varit ganska bra med lite mer bakgrundsinformation, ganska relevant om du hittat den på skroten/fått den som defekt eller om datorn den kommer ifrån fungerade, isf kan det ju vara att bios bara inte är uppdaterat.

Skrivet av galenmyra:

Hade varit ganska bra med lite mer bakgrundsinformation, ganska relevant om du hittat den på skroten/fått den som defekt eller om datorn den kommer ifrån fungerade, isf kan det ju vara att bios bara inte är uppdaterat.

Jag skrev ju att kortet suttit i en speldator innan. Naturligtvis fungerat, la av en dag utan mer information än så. Mer än så har jag inte felsökt, överlåter det till något annan. Har inte resurser eller tid att felsöka vidare.

Skrivet av ggalaxyy:

Jag skrev ju att kortet suttit i en speldator innan. Naturligtvis fungerat, la av en dag utan mer information än så. Mer än så har jag inte felsökt, överlåter det till något annan. Har inte resurser eller tid att felsöka vidare.

Det är verkligen inte självklart att den fungerat, du skriver ju själv att den inte fungerat 😅 "la av en dag utan mer information".

Moderkortet togs alltså ur en dator som inte fungerade. Tack, det var precis det jag ville veta.

Skrivet av galenmyra:

Det är verkligen inte självklart att den fungerat, du skriver ju själv att den inte fungerat 😅 "la av en dag utan mer information".

Moderkortet togs alltså ur en dator som inte fungerade. Tack, det var precis det jag ville veta.

Ja jag köpte ju inte moderkortet trasigt... Det har ju fungerat och sen antagligen gått sönder, jag vet ju inte - därför jag säljer det som "defekt?".

Skrivet av ggalaxyy:

Ja jag köpte ju inte moderkortet trasigt... Det har ju fungerat och sen antagligen gått sönder, jag vet ju inte - därför jag säljer det som "defekt?".

Tror de menade om du eg. använt den med 5600x tidigare, eller med annan cpu, eller ifall du endast köpt/fått den av någon annan och den fungerade inte i din ägo. Och kanske ifall de gav någon info hur de använt den

Skrivet av rwkk:

Tror de menade om du eg. använt den med 5600x tidigare, eller med annan cpu, eller ifall du endast köpt/fått den av någon annan och den fungerade inte i din ägo. Och kanske ifall de gav någon info hur de använt den

Yes, den har kört med 5600x innan. Slutat fungera plötsligt.

