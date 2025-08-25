Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Windows 95 fyller 30

Windows 95 fyller 30

Windows 95 fyller 30

I helgen var det 30 år sedan Microsoft började sälja Windows 95 till allmänheten.

Hedersmedlem

Jag saknar fortfarande Windows 3.11!

Första åren med Windows 95 var dock smått plågsamma. Det var när Windows 95B kom som det började bli vettigt men det är ändå väldigt opolerat jämfört med Windows 98SE.

Men galet vad åren gått fort!

Medlem

Först måndag. Sedan en artikel som påminner en om att man börjar bli gammal 😂

Windows 95 satte verkligen mallen för Windows utseende och som används fortfarande än idag i senaste Windows 11.

Medlem

På den tiden var det roligt och rent magiskt att sitta framför en Windows 95 dator.

Minns min glädje när jag hittade ett par musik mpg filer på windows skivan, b.la "good times"

Good Times

Medlem

Minns att W95 kändes helt otroligt futuristiskt jämfört med W3.1

Medlem

Vår första dator var en IBM Aptiva med Windows 95.

Delar med mig ett minne av min bortgångne mamma, som sitter framför den och jobbar. Hon började jobba som självlärd webdesigner under 90-talet, tack var den.

Medlem

Var med och skrev första Svenska applikationen som vart certifierad för Windows 95 i C++, Windows 95 var en bedrift att få fram, Microsoft hade inte klarat det idag.
Ett litet team på tre programmerare och någon konsult som gjorde externa kopplingar skrev ihop det här CRM systemet (första release 1996): https://www.mynewsdesk.com/se/superoffice_business_solutions_...

Medlem

Glömmer aldrig när jag fick en beta-cd på windows "Chicago" som sen fick namnet windows 95.

Medlem
Haha samma här, good times är fortfarande en bra låt och har åldrats väl.

Medlem

Minns lanseringen i Globenannexet med långa köer och kaos, man fick med Windows 95 Plus! med teman, utilities etc. gratis på lanseringsdagen så länge de hade ex kvar. Sedan hem och installera, steget från att boota in i CLI (DOS) och istället direkt in i ett GUI kändes enormt.

Därefter var det bara något år till inköp av ett av de första Voodoo 1 korten från Diamond som kom till Sverige och därmed var grunden till dagens PC spelande lagd. Känns som utvecklingen gick väldigt snabbt då, var inte många år från att jag satt med DOS och CGA/EGA till högupplöst 3D.

Windows 95 var nog sista gången det kändes stort och nytt med ett nytt OS. Sedan var smekmånaden ganska kort och mer stabilt och användbart blev det väl först med Windows 98.

Medlem
Windows 98SE med 98Lite är fortfarande en favorit hos mig!

Just Windows 3.11 ger däremot en ännu mer nostalgisk känsla. Minns framför allt hur jag gjorde enkla spel i Klick & Play

På något sätt så har även gränssnittet i Windows 3.11 alltid känts mer genomarbetat än Windows 95, även om mycket var ologiskt jfm AmigaOS, System 7 (Mac) och OS/2.

Medlem

Jag avskydde Win95 i början. Bootade manuellt till DOS 90% av gångerna när jag satt vid datorn för spel funkade bättre i DOS.

Medlem

Nåt sätt man kan få tag på det legalt idag? För att installera på en äldre burk. Gärna på svenska

Medlem

Fyllde också 30 i år! Men säljas till allmänheten har jag aldrig utsatts för.

Ren lycka!

Ren lycka!

Medlem
Jag var där också, Blev medbjuden med farsan och hans bekant datorkunniga kille.
Vi skrattade åt OSet då, men blev även imponerad av Windows 95 på plats, Pinball var helt otroligt!

Jag är född -84

Medlem

Att gå från Amiga till PC/Windows var ett klart steg ner i allt utom brute force och då klarade jag mig ändå från första versionen av 95an utan hoppade på först med service release 2.

Medlem

Ojoj härliga minnen!
Otroligt kul att byta ut windows ljudet till andra mindre sköna ljud.
Bästa av allt byta ut start och avslutningsbilden till mindre bekväma bilder på polarens dator.

Medlem
Jag gick från Amiga till Linux, sedan höll jag mig där till Windows 10 då jag tyckte Windows blivit bra. Det tog ett tag för Microsoft att övertyga mig.

Kan tänka mig att gå tillbaka till Linux igen, men Windows är typ 100% stabilt idag så jag har inte så bråttom.

Medlem

Win95, det var en härlig bunt med floppy disks man fick mecka med vid installation.

Arvid Nordqvist-mannen

Där blev man officielllt gammal :/

Medlem

På den gamla goda tiden när allt fortfarande var nytt och spännande. 😃

Medlem

Förresten, ganska besviken på att ingen lagt upp denna i tråden ännu.

Medlem

Saknar tiderna när ny teknik verkligen gav "wooo" känsla, som att gå ifrån Windows 3.11 till 95 och till XP osv, kommer ihåg när man satt o köra WINNUKE95 på LAN haha fy fean de va kul

Medlem
Det är lite dilemmat med Windows, då det faktiskt kan snurra på otroligt bra utan större trixande.

Har kört Photoshop i över 30 år på Windows, så känns bara dumt att försöka leta efter alternativ.

De som påstår att "allt funkar" i GNU/Linux, får gärna låna mina Wacom-ritplattor och skapa animationer som H.264-filmer direkt från Photoshop CS6 eller nyare.

Har fortfarande inte fått Photoshop CC att rulla till 100% på Apple Silicon under macOS, utan kör just Windows för konverteringen ovan.

Och då har vi fortfarande inte berört CameraRaw eller Stable Diffusion.

Tack Microsoft för alla år av hatkärlek till Windows!

Medlem
Ja, 3.11 --> 95 var en revolution och allt sedan dess har varit smärre lyft, eller försämringar, även om stora saker skett under huven.

Men i användarupplevelse var det WOW när W95 kom och sen har min upplevelse varit:
98 var typ samma men bättre helt enkelt.
Windows 2000 var typ samma men kändes stabilare och modernare, en del kompatibilitetsproblem som jag dock sällan råkade ut för.
XP var bättre men kändes bloatat till en början så körde först med gammalt utseende.
ME provade jag aldrig själv men en kompis hade det en liten stund och det var fruktansvärt dåligt.
Vista var en hemsk upplevelse till en början då jag bara hade det på min laptop som helt enkelt inte borde varit godkänd för att köra Vista, hjärter hackade t.ex. Körde aldrig Vista på min stationära men när jag uppgraderade minnet i laptoppen och Vista fick lite uppdateringar var det rätt bra.

Windows 7 är nog den bästa, relativt, Windows versionen enligt mig. Den gjorde nästan allting rätt och hade så många småsaker som förenklade mycket saker, hemgrupp osv. gjorde det så mycket enklare med nätverksdelning. Absolut den version som jag varit mest nöjd med av alla.

Windows 8 försökte göra för mycket nytt och var bara dåligt, det blev bättre så småning om men minns ingenting jag tycker faktiskt blev bättre än 7an.

10 kändes som en ordentlig modernisering av 7an med många förbättringar.

11 är som Windows 10 men med massa uppdateringar som gjort saker mer avancerade vilket gjort dem sämre. Jag vill inte ha tabbar och AI i min Notepad! Har några förbättringar men har infört reklam och försvårat nätverksdelning på ett extremt enerverande sätt. Att blanda Windows 10 med Windows 11 och lokala konton med nätregistrerade konton har gjort saker och ting jävligt komplicerat helt i onödan. Det känns medvetet för att pusha folk att bara köra registrerade konton.
Och så känns det med flera andra "funktioner" också, de har försämrat det för att pusha oss till att göra på ett visst sätt.

Hade jag inte varit gammal gubbe som inte orkar engagera mig i något nytt hade jag bytt till Linux.

Arvid Nordqvist-mannen
Tradera ser jag har nåt, Ebay kan jag tänka mig har också:)

Medlem

För mig känns 95 riktigt lastgammalt. Hade en gammal skoldator som räddades ifrån skroten som min första egna dator som liten. Hade skolans namn inbränt i musen bland annat minns jag. Spelade Age of Empires 1, Command & Conquer/Red Alert på den. Men den kändes som sagt redan gammal då emot den modernare Compaqen vi hade var, som hade Windows 98 och senare 2000 på.

Att 95 är 30 år gammalt känns rimligt. Betydligt mindre rimligt är att det bara är dryga 10 år mellan 95 och Vista. Alltså ungefär lika lång tid som det gått sedan Windows 10 kom. Hur går det ens ihop?

Medlem
Medlem
Bortsett från ny startmeny, så var många "nyheter" i Windows 10 direkt hämtade från Windows 8.1

Det är ingen slump att WinRE (Windows Recovery Environment) ser ut som en del av Windows 8.

