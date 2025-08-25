Windows 95 fyller 30

Skrivet av Waliant: Minns att W95 kändes helt otroligt futuristiskt jämfört med W3.1 Gå till inlägget

Ja, 3.11 --> 95 var en revolution och allt sedan dess har varit smärre lyft, eller försämringar, även om stora saker skett under huven.

Men i användarupplevelse var det WOW när W95 kom och sen har min upplevelse varit:

98 var typ samma men bättre helt enkelt.

Windows 2000 var typ samma men kändes stabilare och modernare, en del kompatibilitetsproblem som jag dock sällan råkade ut för.

XP var bättre men kändes bloatat till en början så körde först med gammalt utseende.

ME provade jag aldrig själv men en kompis hade det en liten stund och det var fruktansvärt dåligt.

Vista var en hemsk upplevelse till en början då jag bara hade det på min laptop som helt enkelt inte borde varit godkänd för att köra Vista, hjärter hackade t.ex. Körde aldrig Vista på min stationära men när jag uppgraderade minnet i laptoppen och Vista fick lite uppdateringar var det rätt bra.

Windows 7 är nog den bästa, relativt, Windows versionen enligt mig. Den gjorde nästan allting rätt och hade så många småsaker som förenklade mycket saker, hemgrupp osv. gjorde det så mycket enklare med nätverksdelning. Absolut den version som jag varit mest nöjd med av alla.

Windows 8 försökte göra för mycket nytt och var bara dåligt, det blev bättre så småning om men minns ingenting jag tycker faktiskt blev bättre än 7an.

10 kändes som en ordentlig modernisering av 7an med många förbättringar.

11 är som Windows 10 men med massa uppdateringar som gjort saker mer avancerade vilket gjort dem sämre. Jag vill inte ha tabbar och AI i min Notepad! Har några förbättringar men har infört reklam och försvårat nätverksdelning på ett extremt enerverande sätt. Att blanda Windows 10 med Windows 11 och lokala konton med nätregistrerade konton har gjort saker och ting jävligt komplicerat helt i onödan. Det känns medvetet för att pusha folk att bara köra registrerade konton.

Och så känns det med flera andra "funktioner" också, de har försämrat det för att pusha oss till att göra på ett visst sätt.

Hade jag inte varit gammal gubbe som inte orkar engagera mig i något nytt hade jag bytt till Linux.