Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
Windows 95 fyller 30
OSkar000
Hedersmedlem ★
Retroälskare
●
Visa signatur
|| SWECLOCKERS.COM || oskar@sweclockers.com || OSkar000.se || Fototråden ||
|| Gundeman || Bartonofix || GundemanX2 || Obelinux || Nexofix || Filofix || Ircofix ||
|| Tillse att hjärnan är inkopplad innan fingrarna vidrör tangentbordet ||
|| D300 | D700 | 24/2,8 | 28/2,8 | 35/2 | 50/1,8 | 55/2,8 | 85/1,8 | 105/2,5 | 200/4 | 300/4,5 | 10-20 | 24-70/2,8 | 75-150/3,5 | 80-200/2,8 ||
Joppis
Medlem ★
●
Visa signatur
Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz
pskjonte
Medlem ★
●
Visa signatur
| 9800X3D @5.4GHz | 9070 XT @3300 MHz | DDR5 @6400 MHz | Asus X870-P | Samsung 9100 PRO M2 | Corsair RM750x | MSI MAG 32" OLED | FrDesign R7 | Soundblaster AE-5 |
Waliant
Medlem ★
●
Visa signatur
Fractal Design Define 7 | Asus ROG Strix B550-F Gaming | Ryzen 7 5800X3D | Dark Rock Pro 4 |32GB Corsair DDR4 @ 3200Mhz | Samsung 970 EVO Plus 1TB NVMe | ASUS Radeon RX 9070 XT 16GB Prime OC | Corsair RM750X | AW3423DW
Nintendo Switch 2 | Playstation 5 Pro | PSVR2 | LG OLED B9 65''
Alexraptor
Medlem ★
●
Visa signatur
| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | Corsair Vengeance Pro Black 4x8GB 1866MHz CL9 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |
klk
Medlem
●
robbankentor
Medlem ★
●
Visa signatur
Moderkort: MSI MPG X570 Gaming plus CPU: Ryzen 7 5700X3D
RAM: Corsair Vengeance RGB RT 32GB DDR4 3600 MHz Kylning: Noctua NH-D15 chromax.black Lagring: 4 x Samsung 840 Pro 500GB
Grafikkort :Sapphire Radeon™ RX 6950 XT PURE NITRO+ Nätaggregat: EVGA SuperNOVA 750 G2
Chassi: Fractal Design Define Vision S2 Blackout Monitor: ASUS TUF Gaming VG34VQL3A & Acer XF270HUC
Tangentbord: Corsair Gaming Strafe RGB MX SILENT Mus: SteelSeries Sensei
Wolfkin
Medlem ★
●
Mathias71
Medlem
●
Visa signatur
9800X3D, ASUS X870E Crosshair Hero, 64 GB 6000/CL28, ROG Astral 5090 OC, 4+8 TB NVME SSD, Seasonic 1600W Noctua Ed.
i7-13700K, 64 GB , Gigabyte Gaming OC 4090, 2 TB NVME SSD, 8 TB SATA SSD
ASUS 32" Mini LED 4K PG32UQX
ASUS Strix Scar 16, i9-13980HX, 32 GB, RTX4090 laptop GPU
Halogen
Medlem ★
●
Visa signatur
"I maintain nonetheless that a yin-yang dualism can be overcome. With sufficient enlightenment we can give substance to any distinction: mind without body, north without south, pleasure without pain. Remember, enlightenment is a function of willpower, not of physical strength." - Chairman Sheng-ji Yang, Essays on Mind and Matter
m4gnify
Medlem ★
●
propellerhatt
Medlem
●
Visa signatur
CPU:Intel i9 9900k RAM:16gb Corsair 3200mhz GPU: Msi RTX 2070 Armor MB: MSI z390-A PRO SSD: Adata sp900 256gb HDD: WD red 3tb(lagring), Toshiba 2tb(mer lagring) Chassi: Fractal design define R2 XL PSU: Corsair RM650 CPU Kylning: Noctua NH-D15
Söderbäck
Hedersmedlem ★
●
Visa signatur
💻 → Lenovo Yoga slim 7 pro 14" Oled
🎮 → Steamdeck
Megatomten
Medlem
●
Visa signatur
▂▃▄▅▆▇█▓▒░ -= In Trance We Trust =- ░▒▓█▇▆▅▄▃▂
38" LG 38GN950 | Intel i7 8086K Limited Edition | 32GB 3600DDR4 | RTX 3060 12GB | 2x1TB WD BLACK SN750 / 2x500GB 850 EVO | AUDIO PRO T8 ADDON
Tempel
Medlem ★
●
Visa signatur
Du som inte behärskar när du skall använda de och dem så finns en mycket enkel lösning. Skriv dom så blir det inte fel.
Första egna datorn -> ZX Spectrum 48k '82.
Linux Mint, Asus B550-F, Ryzen 5700X3D, LPX 64GB 3600, RTX4060
bärplockaren
Medlem ★
●
Visa signatur
Desktop|Intel i5 12600|Asus Prime B760 Plus|Nvidia RTX 3070|Corsair DDR5 2x16GB|1TB M.2/1TB SSD
Mouse|Sensei Ten|Keyboard|Xtrfy K4|Monitor|Asus PG279QM|Asus PG279QZ
Laptop|HP ProBook 4320s I3|525GB SSD|4GB DDR3|NAS|Synology 412+ 30TB
Phone|iPhone 13 128GB|Tab|Mi Pad 4 64GB|HTPC|Google TV|Server|Intel Nuc
Lussarn
Medlem ★
●
Visa signatur
- 5090
mistahh
Medlem ★
●
Visa signatur
ASUS ROG Zephyrus G16 - Core Ultra 9 285H | 32GB | 1TB + 4TB WD SN7100 | RTX 5070 Ti | OLED
Kringutrustning: Logitech MX Keys | Logitech G Pro X Superlight 2
TV: LG 65" OLED65C8 | PS5 & Pulse 3D Wireless Headset
tcntad
Arvid Nordqvist-mannen
●
Visa signatur
Viceroy
Medlem ★
●
Alexraptor
Medlem ★
●
Visa signatur
| Corsair Obsidian 500D | Intel Xeon E5-1680 v2 3.9GHz med Corsair iCUE H115i Elite Capellix XT | Asus Rampage IV Black Edition | Corsair Vengeance Pro Black 4x8GB 1866MHz CL9 | 2x EVGA GeForce GTX TITAN X 12GB, SLI | X-Fi Titanium Fatal1ty Pro | Samsung 870 EVO 2TB, Samsung 870 EVO 1TB, 2x Seagate Barracuda 2TB | Corsair AX860i | DELL P991 Trinitron | Windows XP/10 Dual-Boot |
Oneone
Medlem ★
●
Visa signatur
13900KS | 32GB 6400 DDR5 | 4090 FE | Samsung G8 Oled
ASUS ROG Strix Z790-F Gaming | Fractal Torrent White | Corsair HX1200
Kilroy
Medlem ★
●
tcntad
Arvid Nordqvist-mannen
●
Visa signatur
NodCommander
Medlem ★
●
Visa signatur
Nybörjare på Linux? Se hit! #15665841
ZyntaX
Medlem ★
●
Senast redigerat
Visa signatur