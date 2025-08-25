Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

Hur lättast komma till USB uttag baktill på TV?

Om jag har filmer på en USB-sticka brukar jag köra in den i ett USB-uttag baktill på TV:n. Det har varit lite bökigt att sträcka mig för att komma till. Nu har jag beställt en 77" TV och då lär det vara ännu svårare att komma till.

Finns det en bättre lösning än att använda USB förlängningskabel?
https://www.clasohlson.com/se/p/38-1443

Nu framgår inte vilken TV du har gått och köpt men enklast är väl om TVn är så smart att du kan komma åt en utdelning på nätverket där det du försöker spela ligger.

Det beror nog väldigt mycket på hur det sitter, allt från en vinklad eller rak förlängning kanske kan passa.
Men är det en längre bit så kan det ju vara trevligt att gå för en kabel med panel som du enklare kan fästa någonstans, eventuellt med någon liten bracket, och få det lite smidigare än en kabel som bara hänger och dinglar löst.

Nu tog jag bara första exemplen jag hittade och det finns säkert andra varianter men typ https://www.amazon.se/dp/B07DDB2L5N/
https://www.amazon.se/dp/B0DYHNL5Z9/

Lite beroende på vilken TV du köpt och hur du tänkt hänga upp den egentligen.

Förhoppningsvis så har tillverkarna av din tv insett att det är bökigt och satt några/alla portar på sidan så att du inte måste in bakom tvn alls.

Annars så kan man fundera på någon typ av "monitorarm" eller fristående ställning så att du lätt vrider upp tvn och kommer åt baksidan

Monitor Arm

Fristående Ställning

Troligen inte...
Verkar som det visserligen finns trådlösa USB-prylar, men de är ovanliga (och säkert dyra), vanligare med USB->nätverkskabel->USB.
USB kan annars delas, över internet om man vill, men dator->dator då med lite programvara.

Tror det är enklast med en förlängningskabel om du absolut vill ha filmerna på en sticka.
Eller chromecast.

USB förlängningskabel är väl en ypperlig lösning annars, onödigt att komplicera till det om du varit nöjd med USB sticka rakt in i TVn.
Hade dock köpt en förlängning som är snabbare än USB 2.0, tex: https://www.inet.se/produkt/8906783/deltaco-usb-3-1-gen1-forl...

Eventuellt kan du komplementera med lite dubbelhäftande så kontakten ligger vid sidan av TVn eller vart du nu vill.

Annars finns Plex, installera Plex server på en dator (mini-pc eller nästan vad som helst) och ladda ned Plex App i tv och kör det över wifi

Eller valfritt program likt Plex, jag råkar bara föredra Plex.

TV:n är LG oled77c44la.
https://www.lg.com/se/tv-soundbars/oled-evo/oled77c44la/

Den kommer att stå på sitt stativ på en TV-bänk framför en vägg. Stora högtalare vid sidan om TV:n.

USB förlängningskabel är väl en ypperlig lösning annars, onödigt att komplicera till det om du varit nöjd med USB sticka rakt in i TVn.
Hade dock köpt en förlängning som är snabbare än USB 2.0, tex: https://www.inet.se/produkt/8906783/deltaco-usb-3-1-gen1-forl...

Eventuellt kan du komplementera med lite dubbelhäftande så kontakten ligger vid sidan av TVn eller vart du nu vill.

Jag håller med om förlängningskabel. Men dock onödigt att köpa en snabbare, eftersom tvn bara har usb 2.0

