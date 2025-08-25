Priskoll på min speldator

Hej
Funderar på att sälja denna och köra handhållen med egpu, vad kan denna vara värd idag?
Windows föjer med, kvitto finns
Byggd av inet kvitto, kvitto finns
Vilken handhållen och vilken eGPU? Ledsen om detta är OT.
Personligen skulle jag ge ungefär 15k, men begagnatmarknaden är ju helt galen så det skulle inte förvåna mig om du kunde få runt 20k beroende på marknadsplats.
Official Necrophor Site
http://www.facebook.com/Necrophor
Swedish Black/Death Metal
Legion Go har precis börjat kolla efter egpu
Prylar säljes,
köpes,
bytes
och skänkes
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.