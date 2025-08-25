Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Priskoll på min speldator

Priskoll på min speldator

Hej
Funderar på att sälja denna och köra handhållen med egpu, vad kan denna vara värd idag?

Windows föjer med, kvitto finns
Byggd av inet kvitto, kvitto finns

Vilken handhållen och vilken eGPU? Ledsen om detta är OT.

Personligen skulle jag ge ungefär 15k, men begagnatmarknaden är ju helt galen så det skulle inte förvåna mig om du kunde få runt 20k beroende på marknadsplats.

Vilken handhållen och vilken eGPU? Ledsen om detta är OT.

Legion Go har precis börjat kolla efter egpu

