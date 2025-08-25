frippe123
Medlem
●
Har en QNAP TS-859 Pro som jag tänkte göra mig av med. Har inte använt den på flera år då jag primärt använde den som kameraserver samt gjorde USB-enheter tillgängliga via nätverk. Har 8 st 2TB diskar. Disk fyra och fem behöver ses över/bytas. Osäker på vad den kan vara värd så kom med bud. Finns på södermalm, eventuellt överlämnas i city nära MOOD-gallerian under vardagar. Skickas inte.
Hej.
Bjuder 800 och kan hämta den vid mood-gallerian någon dag
