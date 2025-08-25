Schysst simpel gaming pc, 2080 ti Strix, 9900k, intressekoll

Tjena alla! Jag håller på att bygga en ny dator så ville bara kolla om det finns något intresse för att köpa den jag har nu. Den kommer från ett ihopbygge hos Komplett men jag har bytt ut några komponenter själv också. Specs är följande.

Phanteks Enthoo Evolv X Glass, Mid Tower

Intel Core i9-9900K

Corsair 32GB (4x8GB) DDR4 3600MHz CL18 Vengeance

Corsair Hydro H115i RGB Platinum Kylare (bytte kylpasta för ca 2 år sedan)

4 St Corsair rgb fläktar plus corsair HUB

ASUS ROG STRIX Z390-F GAMING

ASUS GeForce RTX 2080 Ti ROG Strix

Intel 660p 1TB M.2 SSD

Seagate Firecuda 2TB 3.5" SSHD

EVGA 1600W Supernova T2 (titanium)

Den byggdes 2019 men PSU, fläktar och nytt Ram bytte jag ut 2020-2021.

Allt har funkat klockrent och har noll problem med datorn. Kvitto finns digitalt.

Har en låda som jag fick med komplett med tillbehör till datorn samt låda från phantek med tillbehör. Utöver det har jag endast kartongen kvar till Psu:n där resterade kablar finns som jag inte använder.

Om den skulle säljas måste den tyvärr hämtas på Lidingö då den är för tung för att skicka.

Kom gärna med prisförslag

