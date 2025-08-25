Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Skänkes: Roddbåt/plasteka

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Skänkes: Roddbåt/plasteka

Någon som vill ha en roddbåt med åror i tveksamt skick? Hämtas lämpligen på släp (takräcken kan också fungera). Känner du dig extra djärv kan vi lägga ned den i Mälaren, så kan du ro hem båten.

Läs hela annonsen här

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Finns den kvar? 🤔🤗

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Såna här dagar man önskar att man hade bil och en liten stuga i närheten av vatten. Hade lätt hämtat den då!

Hoppas du hittar någon som är båtintresserad eller som blir båtintresserad av detta

Visa signatur

i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z RGB 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar