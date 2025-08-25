Skänkes: Roddbåt/plasteka

Någon som vill ha en roddbåt med åror i tveksamt skick? Hämtas lämpligen på släp (takräcken kan också fungera). Känner du dig extra djärv kan vi lägga ned den i Mälaren, så kan du ro hem båten.
Läs hela annonsen här
Finns den kvar? 🤔🤗
Såna här dagar man önskar att man hade bil och en liten stuga i närheten av vatten. Hade lätt hämtat den då!
Hoppas du hittar någon som är båtintresserad eller som blir båtintresserad av detta
i7 12700k oc+delid under utveckling | 32gb G.Skill Trident Z RGB 3600mhz cl15 | RX 7800xt
https://valid.x86.fr/uudh64 (gammal, men trevlig, cpu-z validator)
