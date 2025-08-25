Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Stationär gamingdator ca 20-25k

Stationär gamingdator ca 20-25k

Hej,

Jag vill köpa en färdigbyggd gamingdator för cirka 20–25 000 kr. Mina önskemål är:
Processor: X3D
Grafikkort: Nvidia
Chassi: Stilrent, utan mycket RGB

Är detta OK?
https://www.inet.se/datorbygge/b1695726/datorbygge

Om någon kan tipsa om förbättringar, vore det väldigt uppskattat.

Tack på förhand!

Jag föreslår att du om du kan, går upp till ett rtx 5070 ti med 16gb vram.

Skrivet av metalmac:

Jag föreslår att du om du kan, går upp till ett rtx 5070 ti med 16gb vram.

Okej tack! Så detta hade funkat?
https://www.inet.se/datorbygge/b1695741/123

Här har du ett riktigt bra bygge.

https://www.inet.se/lista/RCLeA/supers0nic

Skrivet av supers0nic:

Okej tack! Så detta hade funkat?
https://www.inet.se/datorbygge/b1695741/123

Bra balans på komponenter men jag hade bytt till minne med lägre latens (CL30) och en Peerless Assassin kylare för några 100 till för lite tystare och lite snabbare dator.

Typ:
https://www.inet.se/datorbygge/b1695743/456

Skrivet av supers0nic:

Okej tack! Så detta hade funkat?
https://www.inet.se/datorbygge/b1695741/123

Ser bra ut, men skulle välja minnen med CL 30 istället, t ex:
https://www.inet.se/produkt/5306756/kingston-32gb-2x16gb-ddr5-6000mhz-cl30-fury-beast-svart-amd-expo-xmp-3-0

Edit: var lite sen på bollen märkte jag
Men ja, som ovan skriver skulle nog en Peerless Assassin vara att föredra också.

