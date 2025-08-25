Zalman i3 Neo (Asus TUF Gaming B650-E Wifi/R5 7600/32GB ram/Intel Arc B580 12gb/4TB M.2 SSD)
Acer Aspire XC-780 (Pentium G4560/8GB ram/Nvidia GTX 1050 2GB/500GB SSD)
Acer spin 513 Chromebook (ARM Qualcomm processor/4GB ram/64 GB lagring)
Raspberry pi 400
(Retrodatorer av div slag, Atari, Amiga, C64, IBM mm…)
Stationär gamingdator ca 20-25k
metalmac
Medlem ★
●
Visa signatur
Zalman i3 Neo (Asus TUF Gaming B650-E Wifi/R5 7600/32GB ram/Intel Arc B580 12gb/4TB M.2 SSD)
Alastor Moody
Medlem ★
●
SweDragon
Medlem ★
●
Necrophor
Medlem ★
●
Visa signatur
Official Necrophor Site
http://www.facebook.com/Necrophor
Swedish Black/Death Metal