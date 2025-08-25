Stationär gamingdator ca 20-25k

Hej,

Jag vill köpa en färdigbyggd gamingdator för cirka 20–25 000 kr. Mina önskemål är:

Processor: X3D

Grafikkort: Nvidia

Chassi: Stilrent, utan mycket RGB

Är detta OK?

https://www.inet.se/datorbygge/b1695726/datorbygge

Om någon kan tipsa om förbättringar, vore det väldigt uppskattat.

Tack på förhand!