Vad skulle denna kunna vara värd?

Går den att sälja? Ja, absolut. 5600x är fortfarande ett populärt budgetalternativ och noctuagrejer säljer i princip sig själva.

Hur mycket du kan få är en bättre fråga. Jag skulle testa att sälja den någonstans där du kan ha budgivning, t.ex. Sweclockers marknad eller Tradera. Kanske 3000 kr som utgångspris, men hoppas på ~5000-6000 kr i slutändan. (Baserat på magkänsla och snabb check av avslutade annonser på Tradera.)

Orkar du sälja den i delar får du potentiellt mer. Tycker att lösa delar alltid säljer till överpris på Tradera, särskilt om man har låg budstart.