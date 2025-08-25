Forum Datorer och system Stationära datorer Köpråd Tråd

Vad skulle denna kunna vara värd?

Vad skulle denna kunna vara värd?

Funderar på att sälja min ena rigg som mest står.

Ryzen 5600x
6700xt
Asrock b350 mATX
Crucial p3 1tb
32gb corasir vengance ddr4
850w nätagg (kommer inte ihåg vilken modell)
Corsair 250D mATX
Noctua kylning plus lite andra noctua fläktar.

Allt funkar som det ska så klart.

Går det ens att sälja en sån här nu för tiden?

Självklart går det att sälja! Jag skulle tagit den för Ca 4500-5000kr

Klart det går. Lär budas friskt, såvida det inte är ett skitfult chassi eller nått.

Går den att sälja? Ja, absolut. 5600x är fortfarande ett populärt budgetalternativ och noctuagrejer säljer i princip sig själva.

Hur mycket du kan få är en bättre fråga. Jag skulle testa att sälja den någonstans där du kan ha budgivning, t.ex. Sweclockers marknad eller Tradera. Kanske 3000 kr som utgångspris, men hoppas på ~5000-6000 kr i slutändan. (Baserat på magkänsla och snabb check av avslutade annonser på Tradera.)

Orkar du sälja den i delar får du potentiellt mer. Tycker att lösa delar alltid säljer till överpris på Tradera, särskilt om man har låg budstart.

6700 xt 2500 kr
5600x + mobo + minne 1800 kr
Chassi, ssd, nätagg och kylare etc 1200 kr

Detta är detta är på ett ungefär, så tänk +- 20 %.
Så nog går det säja alltid.

Antingen försöker du sälja allt i ett paket. Enklast.
Eller så försöker du sälja grafikkortet för sig, klart mest pengar i det, cpu, moderkort och minnen ihop och sedan de andra ihop eller för sig beroende på bad köpare vill ha. Det blir lite mer jobb för dig men du kanske kan få några föer kronor för dina grejor då. Dyrt och lite lurigt att skicka en hel dator med komponenter monterade, men var för sig i sina lådor är det enkelt att skicka allt utom chassi.
Har du kvar lådorna till moderkort och grafikkort är de väldigt bra att ha vid försäljning.

Precis som ovan.. Jag skulle försöka o sälja den i delar. Man får ut mer av det och krävs mer tålamod men det är upp till dej.
Hade jag ekonomi just nu skulle jag ta den för 4800kr på momangen om du gick med på det.. Lycka till!

