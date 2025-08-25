Snabbkoll: Har du blivit av med användarkonto?

Blivit av med utan mitt samtycke? Nej. Alltid har jag fått påminnelser om att kontot snart raderas eller så har jag själv begärt raderingen.

Närmaste jag kom med att bli av med ett konto var en främmande inloggning på Tradera (unikt lösen/kontonamn). Inlogget stoppades av 2FA. Kändes mer som en intern läcka från Traderas sida, ett enstaka lyckat loginförsök från Sverige som inte var jag.

Fick mig att fundera på just hur alla bedragare på Tradera magiskt får tag på nya "hackade" konton hela tiden. Insider?

Har inget konto på Tradera längre.