Melding Plague

Snabbkoll: Har du blivit av med användarkonto?

Från gamla spelkonton till sociala medier, ibland försvinner de bara. Har du själv blivit av med ett användarkonto någon gång?

Läs hela artikeln här

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Medlem

Vet ej saknas som alternativ.

Citera mig - annars kan svar utebli i trådar jag inte själv skapat.

Medlem

Tappade mitt gamla Destiny 2 konto med massa kul på när de flyttade från Blizzard...

Medlem

Jag har haft konton som avaktiverats p.g.a. inaktivitet eller tagits bort för att tjänsten lagts ner, så tekniskt sett har jag väl blivit av med konton. Men jag har aldrig varit med om att något aktivt konto bara försvunnit eller kapats.

Medlem

Alltså, på tjänster som har lagt ner, absolut, mer osäker kring aktiva tjänster, men troligen om kontot varit inaktivt

Medlem

Hade en Hotmail-adress som jag glömde bort när jag bytte till Gmail. Ibland funderar jag över vad som fanns på den. Släppte också ett Minecraft-konto när de tvingade en göra om det till Microsoft-konto.

Medlem

Mitt konto på NetOnNet försvann spårlöst för drygt 2 år sedan. Trist då en ganska gedigen historik av inköp också försvann.

Medlem

Jag menar, inaktiva konto osv har försvunnit.
Men har aldrig blivit av med något på att det blivit hackat.

Medlem

Mitt Microsoft konto kan jag inte komma åt längre då jag inte har kvar telefonnummret som jag registrerade som återställningsnummer. Tydligen går det inte att skicka ett återställningsmail till min @gmail adress som kontot är registrerat på.

Medlem
Skrivet av anders83:

Mitt konto på NetOnNet försvann spårlöst för drygt 2 år sedan. Trist då en ganska gedigen historik av inköp också försvann.

NetonNet tar bort konton efter sex månader av inaktivitet eller att man inte köpt något. Men för över knappt ett år sedan blev Netonnets kundbas som sköts av logistikfirman Skonlag hackat och Netonnets kunduppgifter kan ha blivit läckta. Har inte hört något sedan dess.

Medlem

Blivit av med utan mitt samtycke? Nej. Alltid har jag fått påminnelser om att kontot snart raderas eller så har jag själv begärt raderingen.

Närmaste jag kom med att bli av med ett konto var en främmande inloggning på Tradera (unikt lösen/kontonamn). Inlogget stoppades av 2FA. Kändes mer som en intern läcka från Traderas sida, ett enstaka lyckat loginförsök från Sverige som inte var jag.

Fick mig att fundera på just hur alla bedragare på Tradera magiskt får tag på nya "hackade" konton hela tiden. Insider?

Har inget konto på Tradera längre.

Medlem

Bara pga. inaktivitet, lyckligtvis.

Medlem

Ja, Dustin Home plockade bort mitt 6-7 år gamla konto utan förvarning när GDPR infördes. Förlorade köphistorik, kvitton osv.

Medlem

Mitt första Sweclockers-konto lyckades jag bli av med. Reggade mig 2004 men var inte så aktiv i forumet. 2010 när jag ville testa igen kunde jag inte komma ihåg vilken mail jag hade använt och det var rent allmänt strul så jag skapade ett nytt konto istället.

Medlem

Jag fick mitt Spotify-konto stulet för många år sedan (med hjälp av supporten fick jag tillbaka det), på den tiden återanvände jag lösenord. Läxan jag lärde mig var att alltid använda lösenordshanterare och 2fa.

Medlem

sumpade ett Steam konto för länge sedan. Trots mycket mail fram och tillbaka och bevis att jag var jag fick jag aldrig tillbaka det.

Medlem

Lunarstorm och Helgon *kjam*

Medlem
Skrivet av issue:

sumpade ett Steam konto för länge sedan. Trots mycket mail fram och tillbaka och bevis att jag var jag fick jag aldrig tillbaka det.

Jag fick också ett konto avstängt utan vidare förklaring än att jag "brutit mot användarvillkoren". Exakt vad jag hade gjort för fel fick jag aldrig reda på. Är fortfarande bitter över detta men är tyvärr svårt att bojkotta Steam för alltid.

Medlem

Blivit av med mängder av konton, varenda speltillverkare hade ju sitt egna officiella forum under 00-talet och dom är i stort sett alla borta nu. Saknar framför allt Bethesda-forumet, så det forumkontot är ju borta. Bioware-forumkontot, SEGA-forumkontot osv. Listan kan göras lång. Bioware hade ju någon sorts social sida för DA:O också där man kunde se olika achievements man låst upp eller något sådant, kommer inte riktigt ihåg, men det är ju också borta nu.

Också förlorat konton när diverse butiker har lagts ner, som datorbutiken.com.

Värsta var väl för omkring 20 år sedan när jag plötsligt inte längre kom in i mitt Hotmail och fick klaga om det hos Microsofts kundservice. Tog 3-4 veckor och flera försök, och sedan fick jag åter tillgång till det, puh.

Medlem

Jag blev av med både användarkontot och hela forumet. Svenska MacWorlds forum. 2022. Ett tag levde det kvar som museum men sedan togs sajten ned helt. I stället skapade jag en grupp på MeWe för oss gamla rävar.

Medlem

De flesta som försvunnit har varit från tjänster som lagts ner. Men även här på Sweclockers och gamla Fragzone (FZ) då en gammal mail-leverantör plötsligt upphörde att existera.

Medlem

Min gamla mailadress på Spray upphörde att existera för ett gäng år sedan. Å andra sidan hade jag övergett den för ännu fler år sedan.

Hedersmedlem

Insåg i våras att mitt blizzardkonto nog är kört.

Inte hackat. De krävde bara att man skulle byta authenticator till ny app för några år sedan.
Så det gjorde jag efter konstens alla regler. Testade att det funkade då också.
Nu några få år senare när jag testar igen så säger den nya authenticator-appen att jag måste autenticeras mig. "Starta din authenticator app". Ja men det är ju det jag gjort!!!
Moment 22.

Och allt i supportväg pekar bara runt fler dumma cirklar här. Har ändå försökt kontakta dem på några olika sätt. Det går inte att nå in.

Det är bara då dumt upplagt av dem.
Jag tröttnade till sist och insåg att jag nog blir gladare av att inte vara kund hos dem mer alls.

Medlem

Tappade åtkomst till en hotmailaddress nån gång runt 2008, på den tiden så brydde jag mig inte så mycket om det så skapade bara en ny adress, inte hackat konto utan glömde bara lösenordet typ.
Sen runt 2013 eller så, tror jag microsoft hade infört nått nytt system för "account recovery" så jag fick för mig att testa på den adressen, och efter lite fram och tillbaka så fick jag åtkomst till den igen.

Mitt wowkonto blev också hackat runt 2009, på den tiden innan det var kopplat till Battle.net, det gick dock rätt smidigt efter kontakt med blizzard support att få tillbaka det, hade även fått till massa ingame items/guld som hackaren lämnade. 🙂

Så efter det skaffade jag lösenordshanterare och började alltid köra med 2FA om det finns tillgängligt, efter att ha kört i princip samma lösenord överallt tidigare.

Utöver det har jag bara tappat konton pga inaktivitet, Dustin och Netonnet bland annat som tidigare skribenter.

Medlem

Hade konto på Sweclockers tidigare än 2002. Men det var någon krasch eller något hos sweclockers så man fick skapa konto på nytt.

Medlem

utelåst från gammalt amerikanskt konto iom det hade 2fa kopplat till gammal telefon, misstänker supporten inte skulle kunna hjälpa med det även fast jag skulle kunna uppge serienr på konsolen.

Medlem

Har tappat flertalet
Sweclockers (första kontot)
Hotmail
ICQ
Badboll
Stajlplejs/Lunarstorm
Skunk
Geocities
Myspace

Medlem
Skrivet av MrRunaway:

Vet ej saknas som alternativ.

Schrödingers konto, du vet bara om det är borta om du kollar

Själv har jag bara förlorat ett konto än så länge och det var till ICQ. På den tiden fanns det inga 2fa så någon lyckades antagligen köra brute force och ta över det.

Medlem

Nej men jag har gjort mig av/sålt ett flertal🤷🏻‍♂️

Medlem

Japp, ett svenskt datorforum bytte forumprogramvara, tror det var 2001, där blev jag av med rubbet.

