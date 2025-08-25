Forum Spel Övrigt om datorspel Tråd

Kommer begagnatmarknaden för PC-spel överleva?

Kommer begagnatmarknaden för PC-spel överleva?

För nån vecka sen tänkte jag köpa F1 2020 till PC, utan nån aning om hur begagnatmarknaden ser ut. Och jag blev ganska chockad.

Jag har kollat igenom Kinguin, Eneba, G2A, Ebay och alla såna sidor och det billigaste priset för en nyckel ligger runt 1000 fucking kronor.

Ser det ut såhär för många begagnade PC-spel? Hur länge tror du att den här begagnatmarknaden kommer kunna överleva?

Vilken begagnatmarknad?

Den har varit stendöd bra länge, förutom retrospel.

"When I get sad, I stop being sad and be awsome instead, true story."

Skrivet av favouredhawk:

För nån vecka sen tänkte jag köpa F1 2020 till PC, utan nån aning om hur begagnatmarknaden ser ut. Och jag blev ganska chockad.

Jag har kollat igenom Kinguin, Eneba, G2A, Ebay och alla såna sidor och det billigaste priset för en nyckel ligger runt 1000 fucking kronor.

Ser det ut såhär för många begagnade PC-spel? Hur länge tror du att den här begagnatmarknaden kommer kunna överleva?

"As of 08-25-2025, the lowest available price for F1 2020 is $8.68."
F1 2020 pc steam key

vet ej hur legit den sidan är men det tog mig 3 sekunder och en googling för att hitta

Skrivet av Jagers:

"As of 08-25-2025, the lowest available price for F1 2020 is $8.68."
F1 2020 pc steam key

vet ej hur legit den sidan är men det tog mig 3 sekunder och en googling för att hitta

Det är ett Steam-konto som säljs, inte en nyckel. Och såvitt jag förstår har Steam em tendens att stänga av såna konton. Sen finns det en nyckel för $20, men när man går till butiken står det att den är slut i lager. Resten kostar runt 1000 kr.

Skrivet av favouredhawk:

Det är ett Steam-konto som säljs, inte en nyckel.

driffle verkar mer legit och har det för 400~ kr

Skrivet av favouredhawk:

För nån vecka sen tänkte jag köpa F1 2020 till PC, utan nån aning om hur begagnatmarknaden ser ut. Och jag blev ganska chockad.

Du har hittat ett av många spel som inte längre säljs pga licensskäl.

Otaliga versioner av Forza-spelen har gått samma väg till mötes, där jag köpte Ultimate-utgåvan av Forza Motorsport 7 till Xbox från just en av sidorna du listar.

Fick ge 420 SEK via Instant-Gaming.com.

Dock är det en fördel med Xbox One att det finns fysiska utgåvor av grundspelen.

Skrivet av favouredhawk:

För nån vecka sen tänkte jag köpa F1 2020 till PC, utan nån aning om hur begagnatmarknaden ser ut. Och jag blev ganska chockad.

Jag har kollat igenom Kinguin, Eneba, G2A, Ebay och alla såna sidor och det billigaste priset för en nyckel ligger runt 1000 fucking kronor.

Ser det ut såhär för många begagnade PC-spel? Hur länge tror du att den här begagnatmarknaden kommer kunna överleva?

Den marknaden har varit död i flera år..

Skrivet av Jagers:

driffle verkar mer legit och har det för 400~ kr

Var hittade du den? Dessa är de enda jag hittar på den sidan 🤔

Skrivet av walkir:

Du har hittat ett av många spel som inte längre säljs pga licensskäl.

Otaliga versioner av Forza-spelen har gått samma väg till mötes, där jag köpte Ultimate-utgåvan av Forza Motorsport 7 till Xbox från just en av sidorna du listar.

Fick ge 420 SEK via Instant-Gaming.com.

Dock är det en fördel med Xbox One att det finns fysiska utgåvor av grundspelen.

Jag tror att jag köpte typ fem nycklar sammanlagt till FM7 Ultimate Edition när det annonserades att den skulle tas bort från Microsoft Store, bara utifall att 😄 Kostade bara runt 70 kr styck vid den tidpunkten tack och lov.

