Köpråd - Gamingskärm 27/32"

Jag sitter och kollar på att uppgradera från min gamla LG 32GK850G (32" VA 1440p 144Hz). Jag är i stort nöjd med den, speciellt storleken på 32", dock så känns den väldigt blurrig om man rör sig snabbt i spel vilket har fått mig att vilja uppgradera.

De krav jag har är följande:

32" eller 27"

1440p (Jag är inte intresserad av att spela i 4K)

240Hz+

Ingen DSC

Max pris runt 10k även om det inte är satt i sten, ju mer den kostar ju mer motiverat måste priset kännas ("rimlighet").

Den ska användas främst till gaming, typ Escape From Tarkov/EFT: Arena och Rocket League är väl det mest rörelsekänsliga jag spelar just nu och senare även ARC Raiders. Kommer även att se på film/serier med den.

Den kommer att befinna sig i ett halvljust rum, främst sommartid är det problemtiskt även med matta ytor.

Jag har kollat runt en hel del själv men har inte riktigt hittat någon som passar in. Kollade in Dells AW2725DF ett tag men den använder DSC eftersom den bara har dp1.4.