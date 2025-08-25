Priskoll spel-laptop

Charlestheman
Medlem
●
Hej,
Sitter i tankarna att sälja min nuvarande laptop och gå tillbaks till stationärt spelande.
För att finansiera detta behöver jag få in lite pengar på min nuvarande maskin.
https://store.acer.com/sv-se/predator-helios-300-barbar-speld...
Denna sitter jag på idag, inköpt våren 2022.
Vad kan den tänkas vara värd på marknaden idag? Fungerar som den ska, inga problem.
~7000 kr, +/- nån hundring beroende på var du säljer den.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.