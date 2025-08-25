Priskoll spel-laptop

Hej,

Sitter i tankarna att sälja min nuvarande laptop och gå tillbaks till stationärt spelande.

För att finansiera detta behöver jag få in lite pengar på min nuvarande maskin.

https://store.acer.com/sv-se/predator-helios-300-barbar-speld...

Denna sitter jag på idag, inköpt våren 2022.

Vad kan den tänkas vara värd på marknaden idag? Fungerar som den ska, inga problem.