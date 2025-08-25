Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

MSI satsar på hårdvaru-waifus

Melding Plague

MSI satsar på hårdvaru-waifus

2024: Fläktkurvor. 2025: Fanservice.

Hedersmedlem

Inget för mig, men tycker ändå det är lite kul att det finns alternativ för dem som önskar dem.
Dock sällan sådant här lämnar Asien men visar sig väl. Lite oklar vits med att ha en bild på sockel-skyddet också..

Musen tyckte jag var snygg, hade dock skippat den lila biten.
Edit: Kanske GPU:n också, men behöver nog se den i verkligheten.

*-<|:C-<-<

Nytt namn, samma bismak.

Medlem

Ingen husbando? Dåligt.

Medlem

Det där PSU't är ju en rejäl järn-nia

AMD Ryzen 7 @4,95GHz|Gigabyte Aorus Elite(rev1.3)|Corsair 2x32 LPX Vengeance 2666C16 @3600C20|Asus DUAL OC @990mV, 3,2/2,6GHz|Seasonic Focus| Thermaltake mATX kub|Arctic freezer II| NVMe SSD PCIE 4.0x4 Samsung 980 Pro 7000/5100 + 2,5" HDD Toshiba 1TB & Seagate 1TB i RAID 0|Acer Nitro XV272Uz 27" IPS 270Hz @240Hz.

Medlem

GPU waifus hade vi ju för 20+ år sen så kul att vi cirklat runt.

Spelar spelet väldigt väl.

Medlem
Skrivet av LeVvE:

Ingen husbando? Dåligt.

Det är ju för att husbando spenderar pengar på detta, som gör att hela familjen nu är hemlös!

Medlem
Skrivet av Daniel H.:

GPU waifus hade vi ju för 20+ år sen så kul att vi cirklat runt.

Jajjemän!!!

Medlem

Precis vad man kan vänta av ett företag som inte bara fortsatt utan t.om expanderat i Ryssland efter 2022. Unket.

Medlem
Skrivet av NodCommander:

Precis vad man kan vänta av ett företag som inte bara fortsatt utan t.om expanderat i Ryssland efter 2022. Unket.

Taiwanesiskt företag säljer produkter i Ryssland åh nej.. finns det några märken som bojkottat Ryssland?

Medlem

JA
Normalisera konst på Grafikkort igen (och övriga komponenter). Med normala priser...
vare sig det är babes eller hunks, waifus eller husbandos.
minns gamla goda tiden på 2000-talet med konsten på grafikkorten, det var najs vibe

Medlem

Ge oss lite valmöjligheter så snackar vi.
Känns som efterfrågan lär vara tämligen begränsad med bara 1 tillgänglig karaktär.

Kan se 2030 framför mig: Vill du ha en GPU med bättre kylare/fabriksöverklockning eller en GPU med Darkness från Konosuba som tittar skamset på dig för samma pris?

Enkelt val:

Medlem

Hoppas det kommer kawaii hårdvara också i framtiden

Medlem
Skrivet av NodCommander:

Precis vad man kan vänta av ett företag som inte bara fortsatt utan t.om expanderat i Ryssland efter 2022. Unket.

😭👶

Det där moderkortet var läckert! Hur mycket mer kommer det att kosta?

Redaktion
Teknikredaktör
Skrivet av Daemon:

Inget för mig, men tycker ändå det är lite kul att det finns alternativ för dem som önskar dem.
Dock sällan sådant här lämnar Asien men visar sig väl. Lite oklar vits med att ha en bild på sockel-skyddet också..

Det är definitivt kul med uttrycksfull hårdvara! Just MSI hade en ganska härlig RTX 4070 Stalker Edition tidigare. De här designvalen ger jag dock inte mycket personligen för

Skrivet av JockeSw:

Det där moderkortet var läckert! Hur mycket mer kommer det att kosta?

Än så länge är korten inte uppe i deras webshop, men baserat på ett äldre MLG RTX 4060-kort var prispåslaget blir lite dryg 15-20 procent.

Hedersmedlem
Skrivet av Fenrisulvfan:

Det där PSU't är ju en rejäl järn-nia

Sorry, men en järn-nia är väl en golfklubba?
Inte familjär med slangen om det är vad det är, vad tusan betyder det?

Medlem
Skrivet av Daemon:

Sorry, men en järn-nia är väl en golfklubba?
Inte familjär med slangen om det är vad det är, vad tusan betyder det?

Loong Nia?

Medlem

Något jag älskade mest i Japan var att gå runt i alla butiker och se alla galna anime/spel/ inspirerade chassin, grafikkort och annat. Önskar vi fick mer sådant här, jag må vara gammal men färgglatt är kul och man blir lite trött på grått, svart och vitt.

Hedersmedlem
Skrivet av Dunde:

Loong Nia?

En nia slår väl rätt kort..

Medlem

Då var det väl mera "titta så snygg grafik det här grafikkortet klarar av".
Minns moderkort med rymdskepp och liknande på förpackningen för att man skulle associera till avancerad spelgrafik.

Medlem

Hoppas det kommer till Sverige.

Dagen då Inet tar in Waifu hårdvara kommer vara tungt för plånboken.

Medlem

Vill ha.
nästan allt är extremt tråkigt idag.

