Ai när den använts till bra underhållning.

Tror det är första gången jag sett AI underhållning som varit bra, troligen ganska mycket mänskligt manus men videorenderingen blev lyckad Finns det nått mer liknade eller bara fruktansvärt kass AI musik ?

Semestern är slut för de flesta och här är lite nyhetsinslag om vad folk i England har upplevt på semestern
R5 5600G, Asus ROG STRIX X470-F Gaming, WD SN850X 2TB, Seasonic Focus+ Gold 650W, Aerocool Graphite v3, Tittar på en Acer ET430Kbmiippx 43" 4K. Lyssnar på Behringer DCX2496, Truth B3031A, Truth B2092A. Har också oscilloskop, mätmikrofon och colorimeter.

De va såhär jag minns hur internet humor var under millennieskiftet, bara lite mer "artificiell" denna gång men det är samma typ av dålig bra humor.

Blä.

Värdelöst.

9800x3d | 32gb DDR5 | RTX 4080 | 32" G80SD OLED

Roligaste jag hört som AI skapat:

Desktop/Spel 9800X3D, RTX 5090 FE, Asrock A620I, 32 GB RAM, SG GGX 1.2, SF1000, Win 10 IoT LTSC
Laptop/Jobb MacBook Pro 16", M3 Max (16C CPU, 40C GPU), 48 GB RAM
Skärm PG32UCDP OLED Mus G502X Tangentbord Keychron V4 60% (Kailh Box Whites)

