Jag går verkligen vilse i UniFi-djungeln. Skjuter de sig själva lite i foten också med alla snåriga namn kanske?
Funderar nu på att köpa en UniFi Cloud Gateway Ultra + Accesspunkt, får jag då allt jag behöver? Jag vill inte använda Ubiquitis molntjänst utan kommer köra allt lokalt. Är detta ändå en kombo som fungerar? Eller behövs några ytterligare prylar från dem för att få allt som man förväntar sig av en konsumentrouter? Jag har tolkat det som att deras gateways behöver kompletteras med både switchar och brandväggar och fan hans moster.
Tack för hjälpen.
Du behöver separat ström till din AP också eftersom Cloud Gateway Ultra inte har PoE.
Det funkar finfint med bara en Gateway. Enda frågan är hur du vill driva din accesspunkt, antingen via en switch med inbyggd PoE eller så kan du köpa valfri PoE injector.
Grymt, tack för snabba svar. Ström till AP fixar jag med en PoE-injektor tänkte jag.
