Gaming Dator

Tar även bud
Speccs:
RTX 3060 12gb
Intel i5 12400f
16gb ram ddr5

En fin o välskött gamingdator som tål mycket. Dags för mig att uppgradera till en värsting så denna dator behöver nytt hem.
Spelat mest cs2 och gta fivem på den och har en avg fps på 250-300 i cs2 beroende på vilken karta med låga/medium settings. Klarar alla dagens spel och en perfekt pc för dig som vill ha bra prestanda för pengarna.

