DAS köpråd

Vill flytta ut både HDD och SSD ur chassit och ha de externt. Vill enkelt kunna ta med mig diskarna samt funderar på att byta till ett mycket mindre chassi och bara ha M2 nvme ombord.

NAS finns det hur mycket som helst av både att köpa och bygga och läsa om, men när det gäller DAS är det sämre. Jag tänker mig att jag kanske kommer köra med någon software RAID-lösning.

Skulle vilja ha något slags enclosure som rymmer ca 6 HDD/SSD, vill inte ha någon docka av brödrosttyp och vill ha fläktkylning. Gärna separat, extern strömförsörjning. Och såklart så snabb överföring som möjligt.

Jag har en Synology NAS och ser att den kan köras i båda JBOD och vad Synology kallar "Basic", vilket jag tolkar som att diskarna syns individuellt i utforskaren och man slipper Synologys UI/operativsystem. Så som jag vill ha det i detta fall. Nu verkar det dock inte finnas någon NAS som kan anslutas med USB eller eSata till datorn, men även om det skulle finnas så känns det som att jag i så fall skulle betala pengar för funktionalitet jag inte skulle använda. Större NAS är ju förvånansvärt dyra.

Någon som har någon lösning att tipsa om för det jag vill ha?