GPU-betyg utan verklighetsförankring – dags för en ny klassificering?

Det är märkligt hur vi fortfarande saknar en neutral och jämförbar standard för att bedöma grafikkortens spelprestanda. I dag är det tillverkarna själva som väljer vilka spel som används i tester – ofta en spelsvit som råkar lira bäst med deras egen arkitektur. Resultatet? En betygsättning som är allt annat än rättvis.

🎮 Varför inte klassificera GPU:er efter speltyp?

Tänk om vi istället utgick från spelklasser – där varje spel tillhör en viss kategori baserat på grafikmotor, API, CPU-belastning och optimeringsgrad. GPU:er skulle då testas mot dessa klasser, inte mot en skräddarsydd lista som gynnar ett visst märke.

Exempel:

Klass A AAA-titlar med tung grafikmotor, ray tracing, hög CPU-belastning Cyberpunk 2077, Starfield

Klass B Optimerade mainstreamspel med medelhög belastning Fortnite, Apex Legends

Klass C Indie- eller retrospel med låg grafikintensitet Hades, Stardew Valley

Och GPU:erna får en klassprestanda-tabell:

RTX 3060 Medium inställningar Hög inställningar Ultra inställningar

RX 6600 Medium inställningar Hög inställningar Ultra inställningar

GTX 1650 Låg inställningar Medium inställningar Hög inställningar

Detta skulle ge ren fakta, oavsett tillverkare – och göra det enkelt för konsumenten att förstå vad kortet faktiskt klarar.

💰 Varför händer det inte?

För att det skulle avslöja svagheter. Många kort som ser bra ut i dagens tester skulle snabbt tappa sin glans. Nvidia har t.ex.. ofta fördel i testsviter som använder deras egna optimerade spel – medan AMD halkar efter trots likvärdig råprestanda.

En neutral klassificering skulle:

Tvinga tillverkarna att optimera brett, inte bara för utvalda titlar

Ge konsumenten rättvis information

Minska risken för överköp och missnöje

Men det skulle också kräva att branschen släpper kontrollen över narrativet – och det är kanske där skon klämmer.

💬 Vad tycker ni? Är det dags att kräva en ny typ av GPU-betyg – baserad på verklig spelprestanda i olika klasser, inte marknadsanpassade testsviter?