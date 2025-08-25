Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Kablar och adaptrar: Apparat, DVI-D, VGA, HDMI, Displayport

Rensar lite i gömmorna då jag samlat på mig lite väl mycket genom åren

Apparatkablar
2 svarta: 2,5m & 2m
2 grå/beige: 2m & 2m

DVI-D Dual Link:
Svart: 2m
Vit: 1,5m

Bildadaptrar
HDMI till VGA
Displayport till VGA
2st HDMI till DVI-D
VGA-Hane till DVI-I Hona
3st VGA-Hona till DVI-I Hane (varav 1 är single link DVI)

When you write copy you have the right to copyright the copy you write.

Är du i Malmö nån gång?

Jag kan tänka mig dessa tack.
HDMI till VGA
Displayport till VGA
2st HDMI till DVI-D

Skicka i PM vart du befinner dig.

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

Rätt sällan, särskilt nu när sommarbiljetten löpt ut.

