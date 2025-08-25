Kablar och adaptrar: Apparat, DVI-D, VGA, HDMI, Displayport

Rensar lite i gömmorna då jag samlat på mig lite väl mycket genom åren

Apparatkablar

2 svarta: 2,5m & 2m

2 grå/beige: 2m & 2m

DVI-D Dual Link:

Svart: 2m

Vit: 1,5m

Bildadaptrar

HDMI till VGA

Displayport till VGA

2st HDMI till DVI-D

VGA-Hane till DVI-I Hona

3st VGA-Hona till DVI-I Hane (varav 1 är single link DVI)

