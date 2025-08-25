Mikrofon Tonor BM-700, arm och kablar

Behövde krympa spelhörnan lite så jag har bytt till modmic istället

Säljer som sagt en kondensormikrofon: Tonor BM-700. Har fungerat prima för att snacka med både vänner och fiender över etern.

Tillbehör:

Har en arm till mikrofonen. Är ursprungligen skrivbordslampan TERTIAL från IKEA som jag bytte själva lampskärmen på till ett "shock mount" för micken. Har fungerat galant.

XLR-XLR, 2m

XLR-3.5mm Aux, 2.5m

RCA till 6.3mm, 2m

Bud i tråden, antingen på allt eller på delar av det

Läs hela annonsen här