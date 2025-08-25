Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Mikrofon Tonor BM-700, arm och kablar

Behövde krympa spelhörnan lite så jag har bytt till modmic istället

Säljer som sagt en kondensormikrofon: Tonor BM-700. Har fungerat prima för att snacka med både vänner och fiender över etern.

Tillbehör:
Har en arm till mikrofonen. Är ursprungligen skrivbordslampan TERTIAL från IKEA som jag bytte själva lampskärmen på till ett "shock mount" för micken. Har fungerat galant.

XLR-XLR, 2m
XLR-3.5mm Aux, 2.5m
RCA till 6.3mm, 2m

Bud i tråden, antingen på allt eller på delar av det

When you write copy you have the right to copyright the copy you write.

Jag börjar med utropspriset på 100Kr.

Hämtar om det blir affär.

CPU: I9 10900KF -Kylare: Arctic Freezer 360 - Moderkort: ASRock Velozita Z590 PG.
GPU: RX 9070 XT Reaper @2 st 120mm cf-v12hp hydro dynamic fläktar. 👍
RAM: 32GB DDR4 3466 MHz Ballistix Elite. HÅRDDISK: 4 st SSD, 2 Mekaniska.
MONITOR:1 Xiaomi MI 34"- 3440x1440 144Hz MONITOR:2 Optix MAG274R 27" 1080p 144Hz MONITOR/Tv:3 LG 47lv355n-ZB 47". Nätagg: Asus TUF 1000w Gold Atx 3.1. Allt i ett Cooler Master CM Storm Stryker.

