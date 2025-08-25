Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Asrock hoppas stävja smältande kablar med temperatur-sensor

Melding Plague

Tillverkaren hoppas att en inbyggd sensor i 12V-2x6-kabeln ska förhindra skenande temperatur.

Medlem

Vårdcentralenlösningarna är många...

Medlem

Hoppas att lastbalanseringen är tillbaka på nästa generations kort. Så här kan vi ju inte ha det?

Hedersmedlem

"The NTC sensor at the VGA connector monitors the temperature and sends signal the PSU to ensure safe operation." (Produktsidan)

Antar att det inte finns så många andra alternativ från PSU-sidan, men vad händer sen? Stryper/fimpar hela systemet? Piper?

Medlem

Lösning på symtom istället för underliggande problem.

Skrivet av Joppis:

Hoppas att lastbalanseringen är tillbaka på nästa generations kort. Så här kan vi ju inte ha det?

Nej nej, det går inte. Vi kan ju inte hålla på och lösa det underliggande problemet

Medlem

Färgkodning och färgbilda, visserligen ser dem nyans skillnad, men då funkar det lika bra med svart till grå, som bla Corsair har.
Att den ens skall behövas ta till sånt här krångel.

Medlem

Hur vore det om dom gjorde kabeln av tjockare mm² i kombination med kontakterna?

Medlem
Skrivet av Falistar:

Färgkodning och färgbilda, visserligen ser dem nyans skillnad, men då funkar det lika bra med svart till grå, som bla Corsair har.
Att den ens skall behövas ta till sånt här krångel.

De allra flesta färgblinda kan se färger... Men jag förstår att själva ordet leder till förvirring.

