Köpråd - Gamingskärm 1440p , budget ~2.5k

Tänkte äntligen ta steget att uppgradera från 1080p då det börjar kännas lite.. meh.

Har däremot noll koll på denna jungel. Vilken panel ska jag undvika? Några specifika märken jag ska hålla mig borta ifrån? Något annat jag ska tänka på?

Eftersom min budget är ganska låg förstår jag att jag inte riktigt kan få det bästa på marknaden, men det bör finnas något vettigt budget alternativ?

144-160hz och gärna runt 27tum.

Sitter förövrigt på en 5700x3d, 32gb DDR4 @ 3200mhz samt en 7800xt. Bör klara 1440p galant?

Tusen tack på förhand