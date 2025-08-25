Budgetbygge som spårat ur.

Skalaus
Medlem
●
Visa signatur
R7 5700x | GIGABYTE X470 Aorus Gaming 5 wifi | HyperX Predator 32GB @ 3200mhz |
GIGABYTE RTX 4070 Super | EVGA SuperNOVA 850 GA 80+ Gold 850W | FD Define R5 Black |
Sonen önskar sig en speldator, då han inte har någon dator att spela på när
han är hos sin mamma.
Tänkte att det får bli en dator med en budget runt 12-13000,
men det sket sig direkt.
Behöver nu er hjälp när jag ska köpa in det som saknas.
Jag behöver köpa in:
Moderkort (AM5)
Processor (någon bra billig variant)
Minnen (tänker 32 GB)
Kylning till processor.
Detta har jag köpt in.
NZXT H5 Flow 2024 RGB Svart
Seasonic Core GX V2 750W ATX 3.1
ASUS Radeon RX 9070 Prime OC - 16GB
Samsung 990 EVO Plus M.2 NVMe SSD 2TB
SteelSeries Aerox 5 gamingmus
MSI G274F 27" IPS
Han ska spela i 1080 och det han spelar är mest Fortnite, GTA och några andra spel.
R7 5700x | GIGABYTE X470 Aorus Gaming 5 wifi | HyperX Predator 32GB @ 3200mhz |
GIGABYTE RTX 4070 Super | EVGA SuperNOVA 850 GA 80+ Gold 850W | FD Define R5 Black |
du har ju inte direkt snålat med övriga prylarna, så utan att räkna på totalen hade jag nog velat föreslå dessa för att matcha övriga delarna du redan skaffat, där varje del är prisvärd i sig själv:
b650 tomahawk wifi
9800x3d (brukar kunna fås för runt 5000)
vengeance eller fury beast 32gig kit 6000MT
arctic freezer 360 (pro?)
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.