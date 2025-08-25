Budgetbygge som spårat ur.

Sonen önskar sig en speldator, då han inte har någon dator att spela på när

han är hos sin mamma.

Tänkte att det får bli en dator med en budget runt 12-13000,

men det sket sig direkt.

Behöver nu er hjälp när jag ska köpa in det som saknas.

Jag behöver köpa in:

Moderkort (AM5)

Processor (någon bra billig variant)

Minnen (tänker 32 GB)

Kylning till processor.

Detta har jag köpt in.

NZXT H5 Flow 2024 RGB Svart

Seasonic Core GX V2 750W ATX 3.1

ASUS Radeon RX 9070 Prime OC - 16GB

Samsung 990 EVO Plus M.2 NVMe SSD 2TB

SteelSeries Aerox 5 gamingmus

MSI G274F 27" IPS

Han ska spela i 1080 och det han spelar är mest Fortnite, GTA och några andra spel.