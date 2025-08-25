Forum Övrigt Övriga ämnen Hobby, fritid och livsstil Tråd

"Asiatisk" matbutik i stockholm?

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

"Asiatisk" matbutik i stockholm?

Någon som råkar känna till en s.k. "asiatisk" matbutik i typ södra delen av stockholm, typ kungens kurva, huddinge, södertälje med omnejd, där man kan köpa t.ex. större risförpackningar billigare per kg än vad ica/willys har. kryddors och hela köret?

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Är det något speciellt du är ute efter? Snabbgross har en hel del asiatiska kryddor, ris etc men de kräver medlemskap (300kr per år) finns en butik i Södertälje

Visa signatur

if young metro don't trust you

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av VinterSolen:

Någon som råkar känna till en s.k. "asiatisk" matbutik i typ södra delen av stockholm, typ kungens kurva, huddinge, södertälje med omnejd, där man kan köpa t.ex. större risförpackningar billigare per kg än vad ica/willys har. kryddors och hela köret?

Gå till inlägget

Kör förbi denna lite då och då, nära gränsen mellan Haninge/Länna/Huddinge. Har dock aldrig gått in och kollat priserna och det är nog Thai för hela slanten.

Visa signatur

5600X | ROG Strix B550-F GAMING | Samsung nvme 1TB | 32GB 3200MHz | Asus RX 6600 XT 8GB (Musikprodd)
MBA M1 8GB 256GB (Jobb)

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av underwatch:

Är det något speciellt du är ute efter? Snabbgross har en hel del asiatiska kryddor, ris etc men de kräver medlemskap (300kr per år) finns en butik i Södertälje

Gå till inlägget

Ja och nej, typ asiatiska kryddor och "grejer", speciellt om det håller längre i skafferiet, större förpackningar. Kryddor, skafferivaror, ris, idéer/uppslag vad man kan testa att göra hemma.

Har nyligen skaffat riskokare och kör t.ex. mycket ostronsås, soja och sesamolja, och framförallt så kommer sesamoljan i en väldigt liten flaska på willys och är väldigt dyr, typ 150ml för nästan 40kr flaskan. Kör en del stekt ris och gör en egen mix av soja, ostronsås och sesamolja bland annat, som jag sedan slänger en 2-3 skedar över riset.

Har planer att göra lite andra rätter, där det blir väldigt dyrt snabbt att köpa alla dessa små-förpackningarna på willys/ica (extremt dyrt per kg eller liter).

Skrivet av SteGus:

Kör förbi denna lite då och då, nära gränsen mellan Haninge/Länna/Huddinge. Har dock aldrig gått in och kollat priserna och det är nog Thai för hela slanten.

Gå till inlägget

Tack, får nog svänga förbi där och ta en titt. de bör iaf ha ris i storförpackningar och inte uncle bens dyra småpaket..

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ett tips när du åker till lokala asienaffärer är att kolla noga på bäst före datum. Ofta köper dom in i bulk och varor dom inte har vidare omsättning på brukar kunna ha rejält korta datum. Jag kör AM store / gross eller Drakfrukt.se numer.

Visa signatur

SPELA: 13900K - Gaming X Trio 4090 - Fractal North
LEVA: OnePlus 13 - MacBook Pro M4 Pro 14"
PLÅTA: Canon C70, R3, 1DX mkII, BMPCC6K
LYSSNA: KRK Rokit RP8 G4, Beyerdynamic DT 1990 PRO
FLYGA: DJI FPV, Avata

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Pong market finns också, de kan köra hem eller till någon sina restauranger. Jag har ingen koll på prisnivån bara.
https://pongmarket.se/

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Ingen asiatisk butik har billigare ris än du hittar på Ica/Coop/Willys etc. Räkna med 50-100 kr/kg för storpack medan du får 2 eller 5 kg-paket på ICA för ~18-30 kr/kg (om ICA Basic duger) beroende på vilken typ av ris du är ute efter och vilken kvalité du vill ha.

Gå till specialistbutikerna för specialistprodukterna

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

I Liljeholmen finns det Thailaan Asian Market på nere våning nästan vid utgången till parkeringshuset.

https://www.thailaan.se/

Visa signatur

CPU: AMD Ryzen 7 9800x3D | GPU: Asus Prime 5070 Ti OC | Mobo: Asus ROG Strix B650E-F | RAM: 32GB Kingston FURY Beast 6000MHz CL30 | M.2 2 x Kingston FURY Renegade 2TB | SSD: Samsung 860 EVO 1TB | PSU: Phanteks AMP GH 850W ATX 3.1 | Kylare: Thermalright Peerless Assassin 120 SE | Chassi: Lian Li LANCOOL 216 RGB | Monitor: Lenovo Legion Y27q-20 | Tangentbord: Mountain Everest Max MX Brown | Mus: Glorious PC Gaming Race Model I | Hörlurar: Sennheiser HD 560S

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar