QD-OLED blev stående på i tre dagar

Pga oväntade händelser blev jag tvungen att ta plng plång-taxin till plåsterhuset. När jag nu har kommit hem ser jag att skärmen varit igång i 3 dagar. Jag har jag kört 2 pixel refresh men fortsätter efterfråga fler. Vad göra? Köra på tills den är nöjd?
Vid en första anblick ser skärmen inte ut att ha tagit skada, men kan ju tänka mig att det påverkar livslängd, garanti osv.
Tumregeln för risk för permanenta skador är ca 3000 timmar av statiskt innehåll på hög ljusstyrka. Det är 125 dygn på raken och detta från tester med äldre OLED-paneltyper. Det mesta tyder på att nyare paneltyper tål mer.
Med tiden och över det långa loppet av ytterligare tusentals timmar kan ovarsam hantering förvisso leda till problem på sikt. Att du glömmer skärmen på någon dag eller tre är ingen fara. Men försök i alla undvika att glömma den på i ett halvår.