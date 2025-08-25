Forum Ljud, bild och kommunikation Skärmar och TV Tråd

QD-OLED blev stående på i tre dagar

QD-OLED blev stående på i tre dagar

Hej,

Pga oväntade händelser blev jag tvungen att ta plng plång-taxin till plåsterhuset. När jag nu har kommit hem ser jag att skärmen varit igång i 3 dagar. Jag har jag kört 2 pixel refresh men fortsätter efterfråga fler. Vad göra? Köra på tills den är nöjd?

Vid en första anblick ser skärmen inte ut att ha tagit skada, men kan ju tänka mig att det påverkar livslängd, garanti osv.

Och jag blir nojig efter en minut, du ska nog se att det är inga problem om det är en av de bättre och nyare versionerna av OLED!
Det är därför man har skärmsläckare tänker jag...

Det finns oled tester där de kör dom 24/7 i månader med statiskt innehåll. Det händer inget synligt på länge länge. Du kan vara lugn.

Tumregeln för risk för permanenta skador är ca 3000 timmar av statiskt innehåll på hög ljusstyrka. Det är 125 dygn på raken och detta från tester med äldre OLED-paneltyper. Det mesta tyder på att nyare paneltyper tål mer.

Med tiden och över det långa loppet av ytterligare tusentals timmar kan ovarsam hantering förvisso leda till problem på sikt. Att du glömmer skärmen på någon dag eller tre är ingen fara. Men försök i alla undvika att glömma den på i ett halvår.

Tack allihopa!

