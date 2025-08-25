QD-OLED blev stående på i tre dagar

Hej,

Pga oväntade händelser blev jag tvungen att ta plng plång-taxin till plåsterhuset. När jag nu har kommit hem ser jag att skärmen varit igång i 3 dagar. Jag har jag kört 2 pixel refresh men fortsätter efterfråga fler. Vad göra? Köra på tills den är nöjd?

Vid en första anblick ser skärmen inte ut att ha tagit skada, men kan ju tänka mig att det påverkar livslängd, garanti osv.