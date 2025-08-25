Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

NY 27" LG UltraGear 27GS95QE OLED

NY 27" LG UltraGear 27GS95QE OLED

Fick tag på denna på Elgigantens flash sale för 5555kr, men inser nu när jag testat den att jag inte har något behov av en Oled-skärm. Lägger därför ut den här till inköpspris eller budgivning ifall någon skulle vara intresserad innan jag returnerar den.

Kommer därför inte gå under 5585kr (annonskostnad).

Endast upphämtning i Linköping i detta fall.

Tänker att jag kör budgivning till slutet av arbetsveckan.

Länk till produktsida:
https://www.lg.com/se/monitor/ultragear-gaming/27gs95qe-b/

Lycka till och sälja den om du inte vill gå ner under 5585:-.
Finns mycket bättre oled skärmar billigare än den, ljus styrkan är lite bättre än GR modellen annars ingen märkvärdig med den dåliga GR modellen

