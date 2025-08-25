NY 27" LG UltraGear 27GS95QE OLED

JordanSerrander
Fick tag på denna på Elgigantens flash sale för 5555kr, men inser nu när jag testat den att jag inte har något behov av en Oled-skärm. Lägger därför ut den här till inköpspris eller budgivning ifall någon skulle vara intresserad innan jag returnerar den.
Kommer därför inte gå under 5585kr (annonskostnad).
Endast upphämtning i Linköping i detta fall.
Tänker att jag kör budgivning till slutet av arbetsveckan.
Länk till produktsida:
https://www.lg.com/se/monitor/ultragear-gaming/27gs95qe-b/
Lycka till och sälja den om du inte vill gå ner under 5585:-.
Finns mycket bättre oled skärmar billigare än den, ljus styrkan är lite bättre än GR modellen annars ingen märkvärdig med den dåliga GR modellen
