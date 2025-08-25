NY 27" LG UltraGear 27GS95QE OLED

Fick tag på denna på Elgigantens flash sale för 5555kr, men inser nu när jag testat den att jag inte har något behov av en Oled-skärm. Lägger därför ut den här till inköpspris eller budgivning ifall någon skulle vara intresserad innan jag returnerar den.

Kommer därför inte gå under 5585kr (annonskostnad).

Endast upphämtning i Linköping i detta fall.

Tänker att jag kör budgivning till slutet av arbetsveckan.

Länk till produktsida:

https://www.lg.com/se/monitor/ultragear-gaming/27gs95qe-b/

Läs hela annonsen här