Asus ROG Ally Z1 extreme

They say a little knowledge is a dangerous thing, but it's not one half so bad as a lot of ignorance
- Terry Pratchett
_____________________________
Hoppas på lite forum råd för denna lilla spelmaskin. Den går att hitta rätt billigt numera, och man kan installera steam os på den.
Är det någon på forumet som har en och kan övertala mig att köpa /inte köpa denna?
