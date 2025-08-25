AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz Gamingskärm

Säljer en grym AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz då jag uppgraderat till 4K.

Skärmen fungerar utmärkt, det finns dock ett mindre märke på skärmen på höger sida vertikalt som synns när skärmen är av, men inte när man använder skärmen. Förmodligen har detta uppstått under transport (se bild) Annars hel och fin och ingen inbränning.

Jag har spelat en hel del olika spel och märker inte av detta, men den finns såklart där om man letar efter det.

Därav så kan släppa skärmen för ett lägre pris. Så denna skärm kanske är ett lämpligt val för den som vill steget och testa på Oled eller som har en begränsad budget.

Jag har paketerat skärmen väl i en låda för en annan 27 tums skärm då jag saknar originalkartongen.

Happy Bidding!

Läs hela annonsen här