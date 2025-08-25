Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.
När Mega Man ersatte dansband – så föddes Moderskeppet
radx
Medlem ★
●
Visa signatur
🎮 MSI GeForce RTX 5090 32GB Suprim Liquid SOC • AMD Ryzen 7 9800X3D • Define 7 • ASUS ROG Strix B650E-F ⌨ 64GB DDR5 6000MHZ 💿 8TB NVMe
🖥️ Acer Predator 43" CG437KP 120hz 🖥️ 2 x LG 43" 43UN700
Alling
99:e percentilen ★
Testpilot
●
Visa signatur
Skrivet med hjälp av Better SweClockers