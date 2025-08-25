Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

När Mega Man ersatte dansband – så föddes Moderskeppet

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

När Mega Man ersatte dansband – så föddes Moderskeppet

Vi åkte med raggare, bokade ett fartyg och fyllde det med hårdvara. Resten är nördhistoria.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Trevlig resa till alla som åker! 😊

Visa signatur

🎮 MSI GeForce RTX 5090 32GB Suprim Liquid SOC • AMD Ryzen 7 9800X3D • Define 7 • ASUS ROG Strix B650E-F ⌨ 64GB DDR5 6000MHZ 💿 8TB NVMe
🖥️ Acer Predator 43" CG437KP 120hz 🖥️ 2 x LG 43" 43UN700

📹 Mitt skrivbord 🎬 Mitt biorum

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
99:e percentilen

Kul att den här bilden alltjämt dyker upp här och var! Denna artikel var sannerligen en träffsäker beskrivning av den unika oas som är Moderskeppet. Vi ses i oktober!

Visa signatur

Skrivet med hjälp av Better SweClockers

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar