25x Dell 6tb SAS diskar inkl. 1x Dell MD1200 och option på en Supermicro 4u

Som topic lyder så säljer jag ett gäng sasdiskar då jag bestämt mig för att uppgradera till större diskar. I köpet ingår en Dell MD1200 också som har 12 diskplatser.

Jag tänker mig 12 diskar inkl Dell md1200 (med kablage och rails) för 9000 och 15000 för 25 diskar och Dellen.

Finns i Gävle men kan tas ner för upphämtning 7 mil söder om Stockholm också.

OM man vill ha en Supermicro 4u med ett X11 moderkort med en Intel Xeon Silver 4210r med 256 GB ECC DDR4, 2x 2.5 1TB och 2x 2x 10Gb SFP moderkort och SAS-kort för att driva allt så säg till så tar vi fram ett paketpris.

Att jag har tejp framför disktraysen beror på att jag inte hårdiskar där och tydligen ska det vara bra för luftflödet. Att jag byggt så beror på att jag har den i en liten lägenhet och har satt i en fanwall vilket gör att diskarna håller en ok volym men har undvikit att fylla den helt. Originalfläktarna finns kvar och sätts i vid affär.

Jag har även ett hemmabyggt svart rackskåp som ska vara ljudisolerat men tyvärr så blev det för varmt för Supermicron så jag antar att de haft mindre servrar och switchar i det. Det är ett åbäke men kan ingå om någon köper allt.

Jag har ett gäng äldre Cisco-switchar om någon vill labba med om/när de hämtar diskar/dator.

Hojta till bara vid eventuella frågor :).

