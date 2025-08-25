LGA 1700 moderkort + Ram minnen

Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Tjena!

Söker ett LGA 1700 moderkort i ATX-storlek.
Vill ha ett moderkort som är ganska utrustad men inget för dyrt.
WiFi är inget krav men skulle vara bra.
Söker främst från Asus och MSI.

Söker också RAM-minnen, minst 32GB.
6000MHz/CL30 skulle vara fint, men 6000MHz/CL36 är inga problem.
Vill ha detta i svart färg + RGB, föredrar märken som G.Skill och Corsair.

En SSD skulle också vara av intresse.

