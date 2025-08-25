Sims 4-dator till frugan

Frugans gamla laptop har dött och vi tänkte bygga en stationär dator till henne. Hon skall enbart ha den till att spela Sims 4 på.

Jag är ute efter:

- Ett inte allt för gräsligt chassi (ingen RGB)

- Palla med Sims 4 på vettig grafik (1080p 60hz)

- AM4-plattform (jag passar på att uppgradera min egen 5600 till något annat, så får hon den).

- Tyst

- Så billigt som möjligt under dessa requirements

Jag har alltså redan:

- Ryzen 5600

- 4x4gb DDR4

- Tangentbord och mus

- Skärm

Har inte mycket koll på hårdvara, så hjälp gärna till! Bygga den kan jag nog mäkta med själv. Köper också gärna begagnat om någon har något liggande.