Sims 4-dator till frugan

Frugans gamla laptop har dött och vi tänkte bygga en stationär dator till henne. Hon skall enbart ha den till att spela Sims 4 på.
Jag är ute efter:
- Ett inte allt för gräsligt chassi (ingen RGB)
- Palla med Sims 4 på vettig grafik (1080p 60hz)
- AM4-plattform (jag passar på att uppgradera min egen 5600 till något annat, så får hon den).
- Tyst
- Så billigt som möjligt under dessa requirements
Jag har alltså redan:
- Ryzen 5600
- 4x4gb DDR4
- Tangentbord och mus
- Skärm
Har inte mycket koll på hårdvara, så hjälp gärna till! Bygga den kan jag nog mäkta med själv. Köper också gärna begagnat om någon har något liggande.
Bara kör på och hitta billigaste fungerande Am4 moderkort från en säljare med bra omdömen, vare sig på Sweclockers marknad, Tradera, Blocket, FB eller annat.
Samme gäller ifall du inte har kylare till processorn.
Gpu funkar i princip vad som till Sims 4, bör inte vara mer än 100kr begagnat.
Psu räcker 300w utan problem.
Chassi upp till dig, hittar du inget begagnat i närheten så bara filtrera från billigast eller populärast under 500kr i prisjakt.se eller komponentkoll.se
Med andra ord: bara köp det billigaste av allt du behöver (onödigt att gå under gtx 960 för gpu då man troligen inte sparar någon peng).
