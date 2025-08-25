Forum Datorer och system Stationära datorer Support och övrigt Tråd

Nybygge – ASRock X870E Taichi + Ryzen 7 9800X3D + RTX 5080 → Ingen signal, Dr. Debug kod 00

Medlem

Nybygge – ASRock X870E Taichi + Ryzen 7 9800X3D + RTX 5080 → Ingen signal, Dr. Debug kod 00

Hej,

Jag har precis byggt ihop en ny dator men får tyvärr ingen bild och moderkortets lilla display visar direkt koden 00.

Specifikationer:

CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D

GPU: NVIDIA RTX 5080

Moderkort: ASRock X870E Taichi (BIOS uppdaterad till v3.30 via Flashback)

RAM: Corsair Dominator 64GB (2x32GB) DDR5-6000 CL30

PSU:1200

Symptom:

Systemet startar, fläktar snurrar, GPU lyser

Dr. Debug visar direkt 00

Ingen signal på skärmen (ansluten till GPU, inte moderkort)

Ingen POST eller BIOS-bild

Det jag har testat hittills:

Uppdaterat BIOS till v3.30 med Flashback

Medlem

Det finns ingen felkod som heter 00 enligt manualen: https://download.asrock.com/Manual/X870E%20Taichi.pdf

Kan du kolla igen vad den faktiskt visar?

Medlem

Gissning: D0 (DXE_CPU_ERROR)

Medlem

Sitter RAM-minnena i slot 2 och 4?

Medlem
Skrivet av shugge:

Det finns ingen felkod som heter 00 enligt manualen: https://download.asrock.com/Manual/X870E%20Taichi.pdf

Kan du kolla igen vad den faktiskt visar?

Den visar 00

Om jag fattar det rätt så ar det möjligtvis CPUn som inte svarar

Medlem
Skrivet av Nahaska:

Den visar 00

<Uppladdad bildlänk>

Om jag fattar det rätt så ar det möjligtvis CPUn som inte svarar

Visar den något innan de, eller startar den på 00 och stannar där för evigt?

Medlem
Skrivet av shugge:

Visar den något innan de, eller startar den på 00 och stannar där för evigt?

Ja precis den startar upp och visar 00 och stannar där

Medlem

Vet inte om jag kollar dåligt men är CPU-ström- inkopplad? Längst upp där i vänster. För mig ser den alla fall inte inkopplad ut?

Medlem

Jag inspekterade CPU:n men kan inte se något fel. Eftersom 9800X3D inte har några små pinnar som kan brytas av känns det som att väldigt lite kan gå fel när man placerar CPU:n i sockeln

Medlem
Skrivet av Lorault:

Vet inte om jag kollar dåligt men är CPU-ström- inkopplad? Längst upp där i vänster. För mig ser den alla fall inte inkopplad ut?

Sant, den ser inte ut att vara inkopplad. EPS 12V alltså.

Skrivet av Nahaska:

Jag inspekterade CPU:n men kan inte se något fel. Eftersom 9800X3D inte har några små pinnar som kan brytas av känns det som att väldigt lite kan gå fel när man placerar CPU:n i sockeln

Gå till inlägget

Pinsen sitter i sockeln, precis som de har gjort på Intel sedan länge, de är ännu känsligare än de som sitter på äldre AMD cpu:er.

Medlem
Skrivet av Lorault:

Vet inte om jag kollar dåligt men är CPU-ström- inkopplad? Längst upp där i vänster. För mig ser den alla fall inte inkopplad ut?

Gå till inlägget

@Nahaska Kolla CPU kablar, tycker som Lorault att det inte ser inkopplat ut?

Medlem
Skrivet av Lorault:

Vet inte om jag kollar dåligt men är CPU-ström- inkopplad? Längst upp där i vänster.

Gå till inlägget

Hmm bra fråga, men CPU-ström går genom kylaren i denna modell NZXT Kraken 360 Elite V2 CPU

Medlem
Skrivet av Nahaska:

Hmm bra fråga, men CPU-ström går genom kylaren i denna modell NZXT Kraken 360 Elite V2 CPU

Gå till inlägget

Nä. Utan kabel kommer du aldrig få bild oavsett vilken kylning du har.

Medlem
Skrivet av Nahaska:

Hmm bra fråga, men CPU-ström går genom kylaren i denna modell NZXT Kraken 360 Elite V2 CPU

Gå till inlägget

Nej, strömmen till cpu går från nätagget till moderkortet, uppe i vänster hörn. EPS 12V kallas de och det brukar stå CPU på nätaggets kabel.

Du menar nog strömmen till pumpen på AIO:n, den som kopplas till cpu_fan eller cpu_pump på moderkortet.

Medlem
Skrivet av shugge:

Sant, den ser inte ut att vara inkopplad. EPS 12V alltså.

Pinsen sitter i sockeln, precis som de har gjort på Intel sedan länge, de är ännu känsligare än de som sitter på äldre AMD cpu:er.

Gå till inlägget

Ja, jag såg det när jag checkade, riktigt små pinnar. Kunde inte se om någon var defekt

Medlem
Skrivet av shugge:

Nej, strömmen till cpu går från nätagget till moderkortet, uppe i vänster hörn. EPS 12V kallas de och det brukar stå CPU på nätaggets kabel.

Du menar nog strömmen till pumpen på AIO:n, den som kopplas till cpu_fan eller cpu_pump på moderkortet.

Gå till inlägget

Kan jag ha missat dra in ström till CPUn.... Jag tog för givet att kylaren och sladdarna jag kopplade in till den försedde CPUn med ström ochså.

Medlem
Skrivet av Nahaska:

Kan jag ha missat dra in ström till CPUn.... Jag tog för givet att kylaren och sladdarna jag kopplade in till den försedde CPUn med ström ochså.

<Uppladdad bildlänk>

Gå till inlägget

Ja, koppla in EPS 12V för cpu ström så ska du nog se att den startar.

Medlem
Skrivet av shugge:

Ja, koppla in EPS 12V för cpu ström så ska du nog se att den startar.

Gå till inlägget

Wooohoo den kickade igång !! Känner mig klantig men väldigt tacksam för hjälpen jag fått. Tack tack !

