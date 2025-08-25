fläktar, fläktstyrning, Vertical gpu mm

4st Corsair ML140 Basic inköpta slutet av -21, inget missljud och dammfria 50:- st alla för 175:-

Corsair Commander Pro inköpt samtidigt som fläktarna. 4st tempsensorer plus nån förlängningkabel medföljer. 300:-

Razer Deathadder elite. i bra skick. 100:-

EK-loop vertical GPU holder PCI-E 3.0 150:-

Kit för att kapa, pressa och testa nätverkskablar. 500:-

Dymo labelpoint det är en rulle i, oklart hur mkt som är kvar. 100:-

Sony ECM AC2 - Kalibreringmic för stereo/hemmabio. Felköp så bara öppnad, oanvänd 250:-

Frakt betalas av köparen.

Läs hela annonsen här