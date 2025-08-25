Uppgadering av dator budget 10-13k

Tjena alla, har på slutet börjat fundera på om jag ska uppgradera min gamla rigg då jag känner att den inte presterar så bra längre. Upplever framförallt låg FPS etc i t.ex. WOW retail. Planerar i framtiden även på att lira nya BF6, så vill kunna klara med hyfsad prestanda iaf.

Sitter i dagsläget på en burk från 2016 där grafikkortet är uppgraderat en gång. Se lite info nedan:

ASUS GeForce RTX 2070 SUPER 8GB

Intel Core i7 6700K 4.0 GHz 8MB

Jag gissar att inget av det är att satsa på längre. Däremot så tänkte jag försöka behålla nuvarande chassi samt nätagg om ni tror att det skulle fungera. Jag har en budget på ungefär 10-13k men går gärna lägre om det inte påverkar prestanda allt för mycket.

Har väldigt dålig koll på vad som är bra och så nuförtiden så tar gärna emot alla tips tankar jag kan, länkar ett bygge här nedan:)

Mvh JL