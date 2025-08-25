Har fastnat i en tankeloop kring det här med NAS och behöver hjälp
depeo
Medlem
●
swesen
Medlem ★
●
Hej!
Jag har för närvarande en NUC och en USB-kabinett (4-plats 2.5"/3.5") som jag kör Unraid på.
Har dock börjat tröttna på att diskarna aldrig går i standby samt konstant fläktljud (dålig USB brygga).
Har även läst att USB inte är pålitligt och att man bör ha direkt SATA anslutning mot HDDs.
Går nu i tankarna kring att bygga en liten DIY NAS alternativt köpa en färdig.
Är ute efter något där jag kan lagra filer samt spinna upp lite docker containers (minecraft server, plex/jellyfin osv.)
Hur står sig färdiga NAS, t.ex. UGREEN, Synology, AOOSTAR till detta?
Vad rekommenderar ni om jag ska bygga en egen 4-6 slot NAS?
Vill helst ha något som är så strömsnålt som möjligt.
Hur viktigt är det med ECC till en hemmaserver för lagring av personliga bilder/videos, dokument, filmer osv. ?
Tack på förhand!
ECC är ju nice att ha att ha, men absolut inget krrav. Jag har kört servrar med ZFS i mer än 15 år utan ECC, och har aldrig haft några problem.
USB bör undvikas, pga det kan vara ostabilt, usb-c/thunderbolt däremot är en annan sak, det går direkt emot pci-bussen så det borde vara okej.
Har varit nöjd med Synology, men på sistone har de börjat med mjukvarulås så det krävs att man köper deras egna brandade diskar, som kostar mycket mer än WD/Seagate, så kan inte rekommera dem längre.
Vill du kunna köra containers, exempelvis torrents/jellfin etc så är en PC det absolut bästa valet. Färdiga nas:ar brukar ha väldigt trötta cpu:er.
En billig lösning bra PC-lösning hade varit AMD Ryzen 5700G plus ett Asus b450 moderkort.
Om du vill ha en enhet för allt så kör på x86, de Synology jag kollat på är alla ARM och var långsama redan från början. Vet att de har x86 också men har ingen erfarenhet av dom.
Nu har jag flera maskiner, huvudservern är en erying mobo med en intel 12gen laptop cpu, det funkar väldigt bra men jag är begränsad av PCIe lanes och RAM kanaler.
Intel N100 system har ännu stramare problem med det men dom har prestanda i klass med en intel i5 6500, så rekommenderar dom för ett fåtal tjänster eller så kan man köra flera i ett kluster.
Äldre kontorsdatorer med intel 8-11gen går att hitta för bra priser. Och även gamla servrar eller workstations med intel xeon som har RAM kanaler och PCIe lanes så det blir över går att få tag på billigt.
Men det låter som att du kanske vill göra mer än bara ha en NAS så känns intel 8gen eller amd 3000 eller 5000 serier skulle räcka.
ECC känner jag inte behövs här.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.