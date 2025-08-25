Har fastnat i en tankeloop kring det här med NAS och behöver hjälp

Hej!

Jag har för närvarande en NUC och en USB-kabinett (4-plats 2.5"/3.5") som jag kör Unraid på.

Har dock börjat tröttna på att diskarna aldrig går i standby samt konstant fläktljud (dålig USB brygga).

Har även läst att USB inte är pålitligt och att man bör ha direkt SATA anslutning mot HDDs.

Går nu i tankarna kring att bygga en liten DIY NAS alternativt köpa en färdig.

Är ute efter något där jag kan lagra filer samt spinna upp lite docker containers (minecraft server, plex/jellyfin osv.)

Hur står sig färdiga NAS, t.ex. UGREEN, Synology, AOOSTAR till detta?

Vad rekommenderar ni om jag ska bygga en egen 4-6 slot NAS?

Vill helst ha något som är så strömsnålt som möjligt.

Hur viktigt är det med ECC till en hemmaserver för lagring av personliga bilder/videos, dokument, filmer osv. ?

Tack på förhand!