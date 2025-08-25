Budget 20-25k, 1440, osäker i val av GPU

Hej!

Söker råd och guidning i valet av komponenter. Jag har följt köprådstrådar under några veckor och tror att jag har landat i någonting som liknar:

https://komponentkoll.se/bygg/LqnoC

Primära anledningen till bygget är kommande Battlefield 6, men också titlar som kommit under de senaste två åren som min nuvarande dator inte riktigt hängt med på. DOOM som kom i våras, Kingdom Come Deliverance 2 etc. Jag äger idag en 1440p-skärm som jag är nöjd med och 4K ser jag inte som aktuellt; hellre högre FPS.

Svårigheten jag har just nu är valet mellan 9070 XT eller 5070 ti. Jag skulle se mig själv som ganska kinkig när det kommer till FPS, särskilt i multiplayertitlar. Hanterar 9070 XT titlar som kräver obligatorisk raytracing såsom DOOM eller Indiana Jones i bra FPS? Jag har aldrig använt DLSS, är det värt den extra slanten?

Är det något annat med bygget som får er att anse att jag är en pappskalle så poängtera gärna det också!

Tack på förhand.