Söker fläktar 120mm & 140mm

Ok visst
Medlem
●
Är i behov av 1st 140mm fläkt samt 6st 120mm fläktar. det ska helst vara samma märke och RGB, skriv vad ni har så ser vi.
skulle också behöva någon fan/rgb hub om någon har det också.
Om någon skulle ha en skärmstativ för 2 skärmar till övers kan ni ju slänga iväg ett meddelande.
Tipsar om Inets "Back to School" rea just nu, speciellt på chassifläktar med hela 50% rabatt på vissa 3-pack.
5600X | ROG Strix B550-F GAMING | Samsung nvme 1TB | 32GB 3200MHz | Asus RX 6600 XT 8GB (Musikprodd)
MBA M1 8GB 256GB (Jobb)
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.