Söker fläktar 120mm & 140mm

Är i behov av 1st 140mm fläkt samt 6st 120mm fläktar. det ska helst vara samma märke och RGB, skriv vad ni har så ser vi.

skulle också behöva någon fan/rgb hub om någon har det också.

Om någon skulle ha en skärmstativ för 2 skärmar till övers kan ni ju slänga iväg ett meddelande.

