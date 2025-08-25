Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Söker fläktar 120mm & 140mm

Söker fläktar 120mm & 140mm

Är i behov av 1st 140mm fläkt samt 6st 120mm fläktar. det ska helst vara samma märke och RGB, skriv vad ni har så ser vi.
skulle också behöva någon fan/rgb hub om någon har det också.

Om någon skulle ha en skärmstativ för 2 skärmar till övers kan ni ju slänga iväg ett meddelande.

Tipsar om Inets "Back to School" rea just nu, speciellt på chassifläktar med hela 50% rabatt på vissa 3-pack.

