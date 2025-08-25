Bättre än 1050ti (mobil)?

Hej!

Jag har en laptop idag med:

I5 8300H

8GB RAM

GTX 1050 Ti

Jag är helt nöjd med prestandan, men tyvärr har själva schassit börjat gå sönder, så det är dags att titta på en ny dator. Ska jag nu lägga pengar på en ny dator vill jag ju även att det ska vara iaf en liten uppdatering. Det mesta man hittar i CPU-väg nuförtiden lär ju vara ett steg upp, och minnet går lätt att jämföra, men vilka mobila lösningar för grafiken är egentligen bättre än 1050ti? Räcker det med inbyggda lösningar, eller är diskret grafik ett måste?

Vill någon rekommendera en dator är mina övriga önskemål:

Ju större desto bättre (den ska mestadels flyttas från en byrålåda till köksbordet)

Bakbelyst tangentbord

Vettig position på utblås (jag hade en laptop en gång som blåste ut varmluft i övre högra hörnet, just där man ställde ölen...)

Budget? Ganska flexibel, men jag går helst inte över 10 000 om det går att undvika.

Tack på förhand!

/Anders