Sound Blaster Z SB1500 random-mutar systemljudet när jag drar ur/sätter tillbaka hörlurssladd

Drar jag ut och in hörlurarna ur Sound Blaster SB1500 ingången...

(jacket med hörlur, Nr2 tror jag är rätt jack rentav)

....på datorn för många gånger för att skifta till tv'n (vilket är ett måste) så kommer Windows 7 tillslut vid random utdragande orsaka en konflikt med ett visst program i Soundblaster command är min gissning, som leder till att ljudet dör endast under denna inloggade Windows sessior för att göra det extra jävligt, felet uppstår antingen i samband med utdragandet av sladden alternativt när jag sätter tillbaka sladden in i ljudkortet

Och Windows idiotpanel kommer under sitt kanaltest tro att den fortfarande spelar upp ljud för jag får utslag som ni kan se på bilden

enda problemet är att det inte hörs nått ljud

och vad beror det på? jo på att Soundblaster command kontrollpanelen har ställt om sig förmodligen när jag sätter i eller drar ut sladden vilket orsakar att programmet låser sig, kan inte återöppnas längre utan att det fryser och kraschar om och om igen tills du startat om datorn alternativt tvingar dig att återinstallera drivrutinen ink SB-command

Detta vet jag genom att jag testat avliva processen Creative.SBcommand.exe *32 & sen återstartat programmet, då kommer SB command istället för att öppna sin panel att launcha en åter-installation av drivrutinen som den använde sig av, och slutresultatet blir lik förbannat en datoromstart efter nyinstallation som jag inte kommer runt och det går inte att leva och verka under dom här premisserna

Jag har inget annat val än att använda headphones som inställning

direct mode är grått

Trycker jag på 5.1 högtalare blir systemljudet direkt mutat,

Aktiverar jag Digital SPDIF-out blir det också direkt mutat

fram tills att jag ställer tillbaka till hörlurar

Jag kan därmed tänka mig att idioten SB-command har nån bugg som random skiftar till digital output eller högtalare

som reaktion på att jag sätter in sladden i hörlursingången, problemet

är att jag inte kan kontrollera detta då SB-command fryser! och vägrar öppna tills jag startat om dartorjäveln

Använder mig av senaste drivern 6.0.102.78

Sound Blaster Command är 3.4.1.0

Har prövat näst äldsta versionerna av båda (men inte alla som existerar) men det fixar inte problemet