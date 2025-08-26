Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Aggressivare påminnelser om att uppgradera Windows 10

Melding Plague

Aggressivare påminnelser om att uppgradera Windows 10

Svårare att klicka sig förbi efter augustis uppdateringar.

Läs hela artikeln här

Medlem

Anbefaler Fedora, men dersom du liker Windows XP/7 så er Zorin et perfekt valg :] veldig nybegynnervennlig.

Rekordmedlem

Skulle den dyka upp är det dags att gå in i bios och stänga av TPM.

Medlem

De borde visa en skärm som säger:
"DONT UPGRADE TO WIN 11 DUE TO SECURITY AND PRIVACY CONCERNS"
"We added way more spyware this time arround, we'll probably break components inside your computer such as your SSD drives and there are major security concerns since we're still alpha testing win 11" "we urge you to stay with win 10"

Medlem

De är galna om de tror att folk vill självmant uppgradera till Windows 11, efter SSD-incidenten. De borde krypa till korset och erbjuda gratis säkerhetsuppdateringar för ALLA fram till 2032, precis som de planerar att ändå göra med Windows 10 IoT Entyerprise LTSC 2021

Medlem
Jag kan gå i god för att Windows 11 tyvärr saknar funktionen att filtrera bort tröttsamma kommentarer på diverse forum. Önskar ibland att den fanns. Om den funktionen finns i Windows 10 kan det vara en anledning till att stanna kvar, annars finns det rätt många anledningar till att uppgradera.

Medlem
jag kollade precis mitt win 10, den funktionen verkar tyvärr saknas här oxå

Medlem
Det vill jag. Varje gång jag använder 10:an efter att 11:an kom ut känns 10:an sämre än 11 för mig. Tar 11:an alla dagar i veckan över 10:an. Därför jag kör med 11:an även på datorer som inte har officiellt stöd för 11:an.

Verkligen. Så tröttsamt med alla "windows 11 är så dåligt bla bla bla"

Medlem

Skulle aldrig köra windows privat men måste tyvärr på jobbdatorn.. tror jag varje fall..
undrar om man kommer undan med linux där egentligen..

Medlem
Kör både 10 och 11 eftersom jobbet kräver 11. Gillar varken 10 eller 11, men 11:an är sämre, även om M$ aktivt jobbar på att försämra 10:an till samma nivå.

Avskyr 11:an, så jag har full förståelse för alla som uttrycker det.

Medlem

Hoppas det bildas en folkrörelse mot Microsofts påtvingade 11 uppdatering i skala med Vietnam protesterna.

Medlem

Har inga problem med 11:an. Steam och alla spel fungerar klockrent utan trixande. Det är allt jag kräver.

Ingen manuell handpåläggning.

Medlem
Hur är det Microsofts fel att Phison har buggade kontrollerkretsar?

Eller så inser de att den lilla klick som tycker att den näst-senaste Windows-versionen är den bästa, är en klick som sakta flyttar upp en version i taget ändå?

Medlem
To be fair så vet/bryr sig inte 99.9% av användarna.

Medlem

Stundtals har ju w11, haft en del problem som man kanske stört sig på, men sen ett halvår tillbaka känner ja att de bara fungerar. Och oavsett vill man ju inte sitta med ett system som är mer mottaglig för virus å maskar etc, de verkar ju extremt dumt

Medlem

Tycker tyvärr att Microsoft har fullständigt förstört startmenyn, filhanteraren samt aktivitetsfältet i Windows 11.

Kör Open-Shell och DOpus i Windows 10 istället.

Försökte bli kompis med 11:an mha ExplorerPatcher, men blev aldrig nöjd.

Lever på hoppet att supporten förlängs i Windows 10 till minst 2029!

Medlem

Ja det är väl "bra" de pushar för det för de system som kan uppgradera typ.
På mossans laptop kommer det upp massa skit om att "köp ny dator" typ hela tiden då hon saknar stöd för w11 (provade installera det via rufus men wifi kortet vägrade fungera hur jag än gjorde).

Jag har kört W11 några månader nu, men drog in W10 LTSC igen igår, trivs helt enkelt med det mer och ser ingen anledning att köra W11 än idag.

Medlem
Finns det några belägg för det? Windows 10 får även uppdateringar genom ESU i minst 3 år till.

