Aggressivare påminnelser om att uppgradera Windows 10

Skrivet av Alexraptor: De är galna om de tror att folk vill självmant uppgradera till Windows 11, efter SSD-incidenten.

Det vill jag. Varje gång jag använder 10:an efter att 11:an kom ut känns 10:an sämre än 11 för mig. Tar 11:an alla dagar i veckan över 10:an. Därför jag kör med 11:an även på datorer som inte har officiellt stöd för 11:an.

Skrivet av Svantesson666: Jag kan gå i god för att Windows 11 tyvärr saknar funktionen att filtrera bort tröttsamma kommentarer på diverse forum. Önskar ibland att den fanns. Om den funktionen finns i Windows 10 kan det vara en anledning till att stanna kvar, annars finns det rätt många anledningar till att uppgradera.

Verkligen. Så tröttsamt med alla "windows 11 är så dåligt bla bla bla"