Arctic Liquid Freezer III 240 A-RGB – säljes till förmån för Barncancerfonden

Jag säljer min Arctic Liquid Freezer III 240 A-RGB. Kylaren är i fint skick och fungerar precis som den ska när det gäller kylprestanda. Den har endast varit i drift i ungefär två veckor men nu legat i kartong ett par månader i väntan på att jag ska skicka tillbaka den till Arctic i Tyskland (vilket jag nu beslutat att jag inte orkar, det finns ett supportärende hos Artic).

Viktigt att veta:

Kylaren har ett missljud från pumpen/fläkten. Det påverkar inte kylningen, men kan upplevas störande om datorn står nära öronen, t.ex. på skrivbordet. För någon som har datorn en bit bort eller inte störs av ljudet är det däremot inget problem.

Detta var en gåva, och därför har jag tyvärr inget kvitto.

Exempel på ljudet finns här: YouTube-video

Jag har själv redan bytt till en ny kylare och vill därför hellre att denna kommer till användning än att den ligger oanvänd här hemma.

Hela köpesumman går oavkortat till Barncancerfonden. Betalning sker direkt via gåva till Barncancerfonden.

Köparen står för frakten (eller hämtar på plats).

Läs annonsen noggrant innan du lägger bud/köper. Detta är en fungerande kylare, men jag vill vara transparent med ljudproblemet så ingen blir besviken.

Om det skulle vara så att någon är intresserad så kör vi en budgivning fram till fredag 29/8 kl 16.00 och jag skickar under helgen.

