Serverutrustning från konkursbo - HPE ProLiant DL360 Gen10 med lagring och UPS
Jag fick plocka saker från svärmors konkursbo men har själv ingen användning eller kunskap om denna typ av utrustning. Jag har försökt så gott jag kan att identifiera modellerna, exakt spec är jag osäker på men det går kanske att ta reda på via serienummer eller dylikt. Ett helt gäng med kablar följer med. Jag kan försöka svara på eventuella frågor så gott jag kan.
Två stycken HPE ProLiant DL360 Gen10.
HP FCLSE 0801 Lagringsrack
Eaton SPX3000 5PX
Eaton 5PX extended battery module
Hej,
Säljer du allt i klump endast?
Om du kan tänka dig att sälja Eaton grejerna för sig, har du något riktpris på dom? Och kan du se om det sitter någon lapp med datum på dom?
/Mvh
Hej,
Helst vill jag bli av med allt på en gång då det ändå bara ligger och samlar damm här hemma
Om man tittar närmare på denna sida kan man räkna ut tillverkningsdatum för UPSen och kanske batteriet
https://www.eaton.com/us/en-us/catalog/services/ups-services/...
Serienummer
G097K03023
G087K29004
