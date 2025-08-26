T-shirt med eget tryck av bra kvalitet?

bluetrain
Medlem ★
●
Letar efter en sajt som säljer t-shirts där man kan ladda upp egen bild (typ 20x20) och få den tryckt.
Har gjort det tidigare men upplevt att oftast är t-shirtarna av rätt så risig kvalitet och obekväma, tjocka, sitter dåligt etc. Typ new wave etc. Det jag vill ha är helt enkelt en schysst, tunn bomullstisha som är skön att ha på sig.
Några tips?
Själv kört https://www.spreadshirt.se/
