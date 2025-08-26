14900k går varm med 360 aio

Hallo!

Uppgraderade mig från min 13600k till 14900k nu när man får bf6 på köpet,

Ekwb nucleus 360 aio ( artic silver 3 pasta)

Moderkort asus prime z790-p (senaste bios)

Msi 4080 super

Corsair 5600mhz ddr5

Corsair 5000x chassi

4xextra fläktar

Idle 44-50

Overwatch runt 90 grader (det vad jag har testat)

Benchmark pendlar mellan 90-100 (throtllar)

Har stängt av asus oc i bios å kör intels egna.

Vcore kör jag auto på (1.425)

Har lekt lite med vcore så då får jag ner den i rimlig temp, men då får jag typ mycket sämre score i xtu

Runt 12000 med auto, och runt 8000 med manuell tuning av vcore.

Jag kommer bara spela med enheten, Overwatch,bf6 wow och Marvel.

Allt körs i 3440x1440 ultra settings.

Frågan är väll att kan jag förbättra nått eller ska jag bara köra custom vcore?

Tips mottages

// gammel gubben