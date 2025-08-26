Forum Datorkomponenter Processorer, moderkort och minnen Intel Tråd

14900k går varm med 360 aio

14900k går varm med 360 aio

Hallo!

Uppgraderade mig från min 13600k till 14900k nu när man får bf6 på köpet,

Ekwb nucleus 360 aio ( artic silver 3 pasta)
Moderkort asus prime z790-p (senaste bios)
Msi 4080 super
Corsair 5600mhz ddr5
Corsair 5000x chassi
4xextra fläktar

Idle 44-50
Overwatch runt 90 grader (det vad jag har testat)

Benchmark pendlar mellan 90-100 (throtllar)

Har stängt av asus oc i bios å kör intels egna.
Vcore kör jag auto på (1.425)

Har lekt lite med vcore så då får jag ner den i rimlig temp, men då får jag typ mycket sämre score i xtu
Runt 12000 med auto, och runt 8000 med manuell tuning av vcore.

Jag kommer bara spela med enheten, Overwatch,bf6 wow och Marvel.
Allt körs i 3440x1440 ultra settings.

Frågan är väll att kan jag förbättra nått eller ska jag bara köra custom vcore?
Tips mottages

// gammel gubben

Corsair obsidian 450D | i7 6700k | Msi GTX 1080 ti FE | Corsair 16GB | MSI z170a M5 | Corsair AX 860W | Samsung 500GB | Ek-Fluidgaming A240G + EK-FG 360

Hade nog dubbelkollat montering av cpu kylaren. Hade samma problem med min 13700KF men löste sig efter de.

CPU: i7- 13700KF + Corsair iCUE Titan 280 RX || GPU: 5080 TUF OC
MoBo: Gigabyte Gaming X AX Z790 || Ram 32GB G.Skill Trident Z 6600mhz
Chassi: Corsair Obsidian 500D PSU: Corsair RMX 850
Skärm 1: AGON AG271QG 1440p 165hz Skärm 2: LG C2

@aidis Din förra processor hade inte lika stor failrate som i9 14900K. Se till att ha uppdaterad bios och fippla inte för mycket med custom. Annars kan du råka ut för att processorn permanent degraderas. Det är därför de flesta undviker dessa CPU idag och har i längden gjort att så många väljer AMD.

Ryzen 7 7800X3D | ASUS TUF Gaming B650-Plus WIFI | Kingston 32GB (2x16GB) DDR5 6GT/s CL30 FURY Beast | Kingston Fury Renegade M.2 NVMe SSD Gen 4 2TB | MSI RTX 4060 8GB | Fractal Design Define S | MSI MPG A850G 850W | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Windows 11 Pro | AOC 27" AGON AG276QZD2 OLED QHD 240 Hz

14900k verkar vara nästan omöjlig att kyla vad jag har sett i tester, den blir extremt varm, såg nån video från.. jayz? tror jag? han hade ett bra tips om nån bios inställning man skulle ändra för att temperaturerna på 14900k skulle rasa, googla runt lite

Skrivet av Vash:

Hade nog dubbelkollat montering av cpu kylaren. Hade samma problem med min 13700KF men löste sig efter de.

Testat å montera den fem gånger om idag, beställde just CPU Contact frame så får se om det blir bättre

Corsair obsidian 450D | i7 6700k | Msi GTX 1080 ti FE | Corsair 16GB | MSI z170a M5 | Corsair AX 860W | Samsung 500GB | Ek-Fluidgaming A240G + EK-FG 360

Skrivet av Joppis:

@aidis Din förra processor hade inte lika stor failrate som i9 14900K. Se till att ha uppdaterad bios och fippla inte för mycket med custom. Annars kan du råka ut för att processorn permanent degraderas. Det är därför de flesta undviker dessa CPU idag och har i längden gjort att så många väljer AMD.

Hade köpt amd men ides inte börja lägga extra pengarna på moderkort.
Tur så köpte jag trygghetsavtal till cpun via elgiganten )

Corsair obsidian 450D | i7 6700k | Msi GTX 1080 ti FE | Corsair 16GB | MSI z170a M5 | Corsair AX 860W | Samsung 500GB | Ek-Fluidgaming A240G + EK-FG 360

Det går att få till en hygglig temperatur på dom men dom går gärna varmt.
Jag kör min I9 14900K med senaste Asus bios och en voltage offset på -0.0800.
Jag har en contact frame och Arctic Freezer´s 420 radiator och mina temps ligger
på ca 30 grader idle och normalt 80-85 grader vid belastning.

Vid extrem belastning hamnar nån core runt 90 grader men det är vid benchmarking
och stresstest annars är det strax över 80 grader som gäller.

Med mina inställningar fick jag 13723 Marks i Intel XTU.

CPU Intel GPU Nvidia

Det hjälper helt klart tempen att köra UV på 14900K. Min klarar -0.100v men har inte bästa silikonet i min.

Hej

14900K är en bra men väldigt varm CPU. Den kräver de allra bästa kyl-komponenterna för att lyckas få en riktigt bra kyl-effekt. Om jag hade varit i dina kläder så skulle jag göra så här:

1: Byt kylpasta till en kylpasta som heter Thermal Grizzly Duronaut. Den är nyss utkommen på marknaden, men är troligen Thermal Grizzly:s allra bästa kylpasta just nu. Den har bättre kylegenskaper än Thermal Grizzly Kryonaut och betydligt bättre kylegenskaper än den kylpasta som du nu använder. Din nuvarande kylpasta är helt enkelt en ganska dålig kylpasta och den underpresterar på en 14900K. 14900K kräver väldigt mycket när det gäller kylning.

2: Vid återmonteringen av din AIO måste du vara mycket noggrann att den blir fullständigt korrekt.

3: Om byte av kylpasta inte skulle räcka till, så skulle jag även överväga att byta AIO till en ännu effektivare variant. Din AIO är inte dålig, men 14900K är som sagt en mycket varm CPU och är därför ganska svår att kyla. Den kan därför kräva det allra bästa som finns om man har otur! Men börja med att byta kylpastan och se hur mycket bättre det blir av detta innan du funderar på byte av någonting mer.

OBS! Enligt Thermal Grizzly själva ska alla deras kylpastor appliceras med endast ett tunnt lager då ett för tjockt lager kan ge dålig kyleffekt. Och just Thermal Grizzly Duronaut ska appliceras i ett extremt tunnt lager för allra bästa kyleffekt.

Den enda nackdelen med Thermal Grizzly Duronaut är att den är något svårare att applicera då den har en lite annan konsistens, men kylegenskapen och hållbarheten är helt enastående fantastisk!! Jag har den själv och är nästan löjligt nöjd med den liksom alla övriga delar av min dator.

Chassi: ASUS ROG Strix Hyperion GR701 RGB, svart, Moderkort: ASUS ROG Maximus Z890 Hero, CPU: Intel Core Ultra 9 285K, RAM: Corsair 96GB (2x48GB) DDR5 6600MHz CL32 Dominator Titanium RGB, CPU-kylare: ASUS Ryujin III 360 A-RGB Extreme, M.2-disk för OS & program: Corsair Force MP700 Pro SE Gen 5 2TB, M.2-disk för dokument mm: Samsung 990 PRO 2TB, M.2-disk för foto & video: Corsair MP600 Pro XT 8TB, GPU: ASUS GeForce RTX 5080 16GB ROG Astral OC, PSU: ASUS ROG Thor III 1200W ATX 3.1, Bildskärm: Eizo ColorEdge CG2700X.

Enklaste är väl ändå att kika på möjlighet till undervoltning? Värt att försöka hamna under 1.4V om det bara ger någon-några % förlust, fa i syntetiskt benchmark.

