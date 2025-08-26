Corsair One i160 mini-ITX dator

TheLostSwede
Medlem ★
●
Bättre begagnad, om än lite dammig efter att ha stått i förvaring några år. Uppdaterade precis till Windows 11 och gjort en Windows reset. Den här enheten har uppgraderad PCIe riser eftersom det var ett problem med tidiga modeller. Jag har bytt hårddisken mot en 2 TB Sandisk 2.5" SSD.
Form Factor: Mini-ITX
Dimensions: 200mm x 172.5mm x 380mm
CPU: Intel Core i9-9900K
GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti
DRAM: 32GB (2x16GB) DDR4-2666
Liquid Cooling CPU/GPU
Main Storage: 960 GB Samsung NVMe SSD
Secondary Storage: 2TB Sandisk 2.5" SDD (orignal hårddisk)
Motherboard: Z370
Networking: Gigabit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth
Power Supply: 600W SFX 80 PLUS Gold
External Connections: FRONT: 2x USB 3.1 Gen 1, Combo Headphone/Mic, HDMI 2.0a; REAR: 3x DP 1.4, 3x USB 3.1 Gen 2 (Type-A) 1x USB 3.1 Gen 2 (Type-C), 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x PS/2, 5x 3.5 mm, 1x S/PDIF.
Spelnyheter från FZ
Copyright © 1999–2025 Geeks AB. Allt innehåll tillhör Geeks AB.
Citering är tillåten om källan anges.