Corsair One i160 mini-ITX dator

Bättre begagnad, om än lite dammig efter att ha stått i förvaring några år. Uppdaterade precis till Windows 11 och gjort en Windows reset. Den här enheten har uppgraderad PCIe riser eftersom det var ett problem med tidiga modeller. Jag har bytt hårddisken mot en 2 TB Sandisk 2.5" SSD.

Form Factor: Mini-ITX

Dimensions: 200mm x 172.5mm x 380mm

CPU: Intel Core i9-9900K

GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti

DRAM: 32GB (2x16GB) DDR4-2666

Liquid Cooling CPU/GPU

Main Storage: 960 GB Samsung NVMe SSD

Secondary Storage: 2TB Sandisk 2.5" SDD (orignal hårddisk)

Motherboard: Z370

Networking: Gigabit Ethernet, 802.11ac, Bluetooth

Power Supply: 600W SFX 80 PLUS Gold

External Connections: FRONT: 2x USB 3.1 Gen 1, Combo Headphone/Mic, HDMI 2.0a; REAR: 3x DP 1.4, 3x USB 3.1 Gen 2 (Type-A) 1x USB 3.1 Gen 2 (Type-C), 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x PS/2, 5x 3.5 mm, 1x S/PDIF.

