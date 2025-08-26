Forum Övrigt Nyhetskommentarer Annonskommentarer Tråd

Ubiquiti Access-Point UniFi U7-Pro-Wall – kvitto & garanti kvar + bordstativ

1
Skriv svar
Permalänk
Medlem

Ubiquiti Access-Point UniFi U7-Pro-Wall – kvitto & garanti kvar + bordstativ

Säljer min UDM Pro som nyligen togs ur drift efter ändring av min nätverksstruktur.

Wi-Fi 7 (802.11be) – 2.4 / 5 / 6 GHz (tri-band)
Väggmonterad design men kan även sättas på bord med stativ som medföljer.
2.5 Gigabit Ethernet in.
Skall drivas och hanteras via UniFi Controller. Strömsättes via PoE. OBS ENDAST VIA PoE!

Senast i drift och fullt uppdaterad: 20 augusti 2025.

Enheten är i mycket gott skick
Fabriksåterställd och redo för adoption i ny UniFi-miljö
Originalkartong

Garanti kvar till okt 2026. Kvitto finns.

Produktinformation
AP:
https://eu.store.ui.com/eu/en/category/wifi-wall/products/u7-...
Bordsstativ:
https://eu.store.ui.com/eu/en/collections/accessories-pro-ap-...

Pris för båda, ja båda, 2000:- plus frakt.

Läs hela annonsen här

Visa signatur

Proud AMD customer since 1998!

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Man kan inte få köpa 1st för 1000kr + frakt?

Visa signatur

9800x3d | 32gb DDR5 | RTX 4080 | 32" G80SD OLED

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Sorry, jag är dum i huvudet, trodde du sålde 2st APs för 2000kr, nu förstår jag att du säljer stativet + ap för 2000kr.

Tyckte väl det var lite billigt.

Jag hoppar av, lycka till!!!

Visa signatur

9800x3d | 32gb DDR5 | RTX 4080 | 32" G80SD OLED

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jag är isf eventuellt intresserad av den andra för 1000kr + frakt

Visa signatur

Supermicro X10SDV-6C-TLN4F m. Xeon-D 1528 | Crucial 64GB 2400MHz ECC | Silverstone DS380B | Corsair SF450 450W | HDD

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av isbjoern:

Sorry, jag är dum i huvudet, trodde du sålde 2st APs för 2000kr, nu förstår jag att du säljer stativet + ap för 2000kr.

Tyckte väl det var lite billigt.

Jag hoppar av, lycka till!!!

Gå till inlägget

Du hjälpte mig att tolka det på samma sätt Var också mest intresserad av en ensam AP.

Visa signatur

Supermicro X10SDV-6C-TLN4F m. Xeon-D 1528 | Crucial 64GB 2400MHz ECC | Silverstone DS380B | Corsair SF450 450W | HDD

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Sorry om jag bidrog till något missförstånd... men det är alltså EN AP plus tillhörande stativ och inget annat.

Visa signatur

Proud AMD customer since 1998!

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar