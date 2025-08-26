Forum Övrigt Nyhetskommentarer Tråd

Intel visar upp Clearwater Forest - Xeon med 288 E-kärnor

1
Skriv svar
Permalänk
Melding Plague

Intel visar upp Clearwater Forest - Xeon med 288 E-kärnor

Det bjuds på 17 procent fler instruktioner per klockcykel, massiv cache och DDR5-8000-stöd.

Läs hela artikeln här

Visa signatur

Observera att samma trivselregler gäller i kommentarstrådarna som i övriga forumet och att brott mot dessa kan leda till avstängning. Kontakta redaktionen om du vill uppmärksamma fel i artikeln eller framföra andra synpunkter.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Jaha endast E-cores... vad tråkigt, inte mycket man kan göra med dessa. P-cores ALL DAY EVERYDAY FTW!! <3

men visst, vill man host:a lite webbsidor så är väl e-cores bra, men f*n man vart ju besviken, 96 kärnig e-cores känns typ "wow vi satte ihop en del snapdragon elite prollar, kolla va coolt!" nee jag är inte imponerad, begränsad använding och du kommer inte kunna köra massa gpu:er i tandem heller utan att bli flaskhalsad. Intel kommer gå under med sina e-cores de fått pippi på.

Visa signatur

My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

AMD Epyc finns också med 3D V-cache, texten går (gick) att tolka som att det endast finns på konsumentsidan hos AMD.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Gtoxed:

Jaha endast E-cores... vad tråkigt, inte mycket man kan göra med dessa. P-cores ALL DAY EVERYDAY FTW!! <3

men visst, vill man host:a lite webbsidor så är väl e-cores bra, men f*n man vart ju besviken, 96 kärnig e-cores känns typ "wow vi satte ihop en del snapdragon elite prollar, kolla va coolt!" nee jag är inte imponerad, begränsad använding och du kommer inte kunna köra massa gpu:er i tandem heller utan att bli flaskhalsad. Intel kommer gå under med sina e-cores de fått pippi på.

Gå till inlägget

AMD gör likadant med sina zen 4c

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Gtoxed:

Jaha endast E-cores... vad tråkigt, inte mycket man kan göra med dessa. P-cores ALL DAY EVERYDAY FTW!! <3

men visst, vill man host:a lite webbsidor så är väl e-cores bra, men f*n man vart ju besviken, 96 kärnig e-cores känns typ "wow vi satte ihop en del snapdragon elite prollar, kolla va coolt!" nee jag är inte imponerad, begränsad använding och du kommer inte kunna köra massa gpu:er i tandem heller utan att bli flaskhalsad. Intel kommer gå under med sina e-cores de fått pippi på.

Gå till inlägget

Man behöver inte P-core:s för allt. Dessa är mer till för uppgifter som moln, databaser, mikrotjänster och nätverkstjänster. Då tar man hellre flera svaga kärnor över många kraftfulla

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

1300 GB/s minnesbandbredd. Wow.
Det är mer än vad RTX 4090 har i minnesbandbredd på sitt VRAM.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Gtoxed:

Jaha endast E-cores... vad tråkigt, inte mycket man kan göra med dessa. P-cores ALL DAY EVERYDAY FTW!! <3

men visst, vill man host:a lite webbsidor så är väl e-cores bra, men f*n man vart ju besviken, 96 kärnig e-cores känns typ "wow vi satte ihop en del snapdragon elite prollar, kolla va coolt!" nee jag är inte imponerad, begränsad använding och du kommer inte kunna köra massa gpu:er i tandem heller utan att bli flaskhalsad. Intel kommer gå under med sina e-cores de fått pippi på.

Gå till inlägget

Dagens dummaste kommentar

Visa signatur

"Trust Me, I'm an Engineer"

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Vet vi om dessa kärnor stödjer de olika AVX-varianterna?

Visa signatur

Antec P280 | FSP Hydro Ti Pro 1000W | MSI X670E Carbon | Ryzen 7 9800X3D | Kingston Fury Beast 6000MT/s CL30 2x32GB | Nvidia RTX 4090 FE | 2x Samsung 990 Pro 4TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 970 Pro 1TB | 2x Samsung PM863a 3.84TB | 2x ASUS PG279Q

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem

Känns som tekniken har avstannat. förut jagade vi prestanda, nu ska vi bara försöka klämma in massa e-cores och fejk frames för att vi inte orkar vara innovativa längre... synd

Visa signatur

My rig 144hz 1440p 27" samsung g5, Asus Dual 5060ti 16gb, 5700x3d, TR Peerless assassin,MSI b550 pro vdh wifi, 32GB 3600MHz Vengeance, 1tb Pm9a1, 3TB SSD +4TB HDD, corsair rm750, Phantek p400a.
backup 180Hz MSI 1080p 24", Sapphire rx7600 8gb, Ryzen 5800x,Peerless assassin 120 , Msi b550 pro vdh wifi, 32gb 3200 corsair, 1tb PM9a1 + 2tb P220, Seasonic focus 650w, Asus Prime ap201
3rd PC Asus rtx4060, ryzen 5600, MSI b550 pro vdh, 32GB 3200, 1tb Samsung PM9A1, 1tb mx500, MSI MAG650w. HTPC Asus dual rtx3060 12gb, 10400F, 16GB, 500GB NVME, 960GB A400
Laptop Lenovo Legion 5, 2060, 4800H, 16GB, 1,5TB NVME

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av Gtoxed:

Känns som tekniken har avstannat. förut jagade vi prestanda, nu ska vi bara försöka klämma in massa e-cores och fejk frames för att vi inte orkar vara innovativa längre... synd

Gå till inlägget

Hade du hellre haft en högre klockad Pentium 4 ?

Pentium 4 var single core och för sin tid högt klockade.
Var väl t.o.m. någon som överklockade en Pentium 4 till över 8 GHz.

Säg om Intel idag hade kunnat göra en single core Pentium 4 som stabilt kan köra 10 GHz på en bättre luftkylare eller en AIO.

Redigera
Citera flera Citera
Permalänk
Medlem
Skrivet av yoggan:

Dagens dummaste kommentar

Gå till inlägget

Inte dagens mest konstruktiva kommentar…

Visa signatur

A modest man is usually admired, if people ever hear of him.

Redigera
Citera flera Citera
1
Skriv svar