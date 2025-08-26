Intel visar upp Clearwater Forest - Xeon med 288 E-kärnor

Jaha endast E-cores... vad tråkigt, inte mycket man kan göra med dessa. P-cores ALL DAY EVERYDAY FTW!! <3

men visst, vill man host:a lite webbsidor så är väl e-cores bra, men f*n man vart ju besviken, 96 kärnig e-cores känns typ "wow vi satte ihop en del snapdragon elite prollar, kolla va coolt!" nee jag är inte imponerad, begränsad använding och du kommer inte kunna köra massa gpu:er i tandem heller utan att bli flaskhalsad. Intel kommer gå under med sina e-cores de fått pippi på.