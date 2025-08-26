Dator till 9-åring för Fortnite och liknande

En kompis till min systers 9-åriga son har tydligen fått mersmak av att spela spel tillsammans, och jag tänkte kolla med er här om någon har något passande till övers.

Budgeten är max 5000 kr inkl. skärm och tillbehör, men gärna lägre än så pga ansträngd ekonomi.

Har egentligen inte så mycket krav så länge den går att spela Fortnite på utan att skämmas.

Skärm och tillbehör kan självklart köpas separat.

Kan åka och hämta datorn inom rimligt avstånd.

